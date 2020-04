¿Es normal tener más pesadillas durante la cuarentena?

El mundo del sueño en general,y el de las pesadillas en particular, siempre ha fascinado a la ciencia. En general, una pesadilla puede ser definida como un sueño perturbador relacionado con sentimientos negativos, como ansiedad o miedo. Aunque son frecuentes en los niños, nadie se libra de sufrirlas.

Por lo general, los niños suelen comenzar a tenerlas entre los 3 y los 6 años, aunque suelen disminuir a partir de los 10 años. Las mujeres adolescentes y adultas jóvenes suelen tener pesadillas con mayor frecuencia que los hombres, y algunas personas las tienen en la adultez o durante toda la vida.

El COVID-19 también ha puesto a prueba a las pesadillas, pues muchas personas han comenzado a sufrirlas con mayor intensidad desde que el Gobierno decretó el estado de alarma para contener la pandemia.

Lo cierto es que no es una rareza que así sea. Y es que, cuanto más preocupada está una persona, más estrés y más ansiedad siente. Estos factores hacen que más le cueste relajar el organismo, por lo que se hace muy complicado llegar al estado profundo del sueño, o lo que es lo mismo, a la fase donde no hay prácticamente actividad cerebral y, por tanto, donde no hay sueños.

Es más probable tener una pesadilla durante la segunda mitad de la noche y pueden ocurrir con más o menos frecuencia, incluso varias veces. Los episodios suelen ser breves, pero provocan que la persona se despierte y le resulte difícil volver a conciliar el sueño.

EL TRASTORNO DE PESADILLA

Las pesadillas se caracterizan porque el sueño parece vívido y real y es muy angustiante. A menudo se vuelve más inquietante a medida que se desarrolla. Por lo general, la trama del sueño está relacionada con amenazas a la seguridad o la supervivencia, pero puede estar relacionada con otros temas inquietantes.

En general, si bien las pesadillas son algo frecuente, no así el trastorno de pesadillas. Ocurre cuando se producen con frecuencia, ocasionando angustia y provocando problemas de funcionamiento durante el día o el temor de irse a dormir.

Por eso, es importante consultar al médico si las pesadillas se producen con frecuencia, generan angustia o problemas como ansiedad, temor persistente o ansiedad a la hora de dormir, generalmente debido al temor de sufrir otra pesadilla.