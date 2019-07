Nextclinics adquiere Ceifer y YES!, dos bancos españoles de esperma y óvulos

La empresa alemana de asistencia sanitaria Nextclinics ha adquirido Ceifer Biobanco (Ceifer) y YES! Reproducción (YES!), dos bancos españoles de donación de esperma y óvulos, con el objetivo de seguir creciendo en el mercado de reproducción asistida español y "mitigar riesgos" reduciendo la dependencia de terceros.

"El ámbito de la reproducción asistida (TRA) está en continuo crecimiento y para el éxito de Nextclinics era crucial aliarnos con Ceifer y YES!, quienes en los últimos años se han convertido en uno de los principales proveedores sanitarios del sur de Europa. Ambos han creado un admirable programa de donantes enfocado a los pacientes y que mejora el acceso a la donación de gametos. Lo que pretendemos es replicar su enfoque científico-clínico de las donaciones de material biológico en Europa y contribuir a que cada vez más parejas que necesitan un donante de óvulo o esperma puedan fundar una familia", ha dicho el director general de Nextclinics, Miroslaw Herden.

Los fundadores de Ceifer y YES!, José Antonio Castilla y Juan Pablo Ramírez, y su socio Antonio González, han reinvertido en Nextclinics y seguirán ocupando cargos de relevancia en las clínicas españolas. El importe de la transacción, tanto de Ceifer como de YES!, no se hará público.

"Al aliarnos con Nextclinics nos focalizaremos en nuestro programa de donación con el fin de ofrecer soluciones mejoradas a nuestros principales socios. El resto del Grupo también se beneficiará del aumento de la captación de donantes, así como de la mayor diversidad, trazabilidad y seguridad. La historia de Nextclinics refleja ambición: en sólo dos años ha modificado el panorama de la reproducción asistida en Europa. Queremos formar parte de ello y dar garantías de seguridad a nuestro equipo, personal, médicos y socios empresariales", ha zanjado Castilla.