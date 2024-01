NEOS homenajea la figura de Eugenio Nasarre, histórico colaborador de 'La Linterna de la Iglesia'

Eugenio Nasarre Goicoechea, quien fue director general de RTVE en 1982, secretario general de Educación de 1996 a 1999 (en el primer gobierno de José María Aznar) y diputado del PP en el Congreso de 2000 a 2016, fallecía este sábado a los 78 años.

Sus restos mortales son velados a esta hora en el Tanatorio M-30, y el entierro tendrá lugar en el cementerio de Fuencarral el lunes a las 11:30 de la mañana.

Además de su amplia y fructífera carrera en la comunicación y en la política, fue un colaborador histórico de esta casa, la Cadena COPE, e histórico de 'La Linterna de la Iglesia'. Por su compromiso y valores, la Fundación NEOS ha querido mandar el pésame a la familia de Eugenio Nasarre y, también, homenajear su figura.

"Eugenio Nasarre ha estado en el origen y desarrollo de todas las iniciativas de carácter cultural que han tenido su razón de ser en los fundamentos cristianos. Hace más de una década participó activamente en la creación de la Fundación Valores y Sociedad, desempeñó un papel destacado en la Federación Europea One of Us y, por último, fue promotor e impulsor de la Fundación NEOS, la alternativa cultural basada en los fundamentos cristianos" concretaban en un mensaje In memoriam para la figura de Nasarre.

Consideran que ha sido un enorme "referente para todos aquellos que hemos creído que existe una crisis de fundamentos en nuestra sociedad" y recuerdan que fue un gran activista de la defensa de los españoles y los valores del espíritu de la transición.

Además, Mayor Oreja, ha querido destacar que Nasarre estuvo en "el origen de todos los esfuerzos de valores y sociedad, y de NEOS. De ahí nuestro reconocimiento, agradecimiento, y admiración a un católico que nunca escondió su condición de tal, y gran admirador del Papa Pablo VI, que también ha que saber recordarlo en un día como hoy".