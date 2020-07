Naya Rivera, actriz de Glee, desaparece en un lago de California

Naya Rivera, actriz conocida por dar vida a Santana Lopez en la serie Glee, ha desaparecido el miércoles 8 de julio en el lago Piru, ubicado al sur de California. El departamento de policía del condado de Ventura inició su búsqueda después de encontrar al hijo de cuatro años de la intérprete solo en el bote que había alquilado unas horas antes.

Según declaró el departamento del Sheriff del condado a KCBS-TV, Rivera alquiló un bote aproximadamente a las 13:00 horas. Unas tres horas después, otro usuario encontró al niño solo y dormido en el bote. Aparentemente el pequeño dijo a las autoridades que él y Rivera habían estado nadando, su madre saltó al agua y no volvió al bote.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit@fillmoresheriff@Cal_OESpic.twitter.com/bC3qaZS3Ra