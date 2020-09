Natalia Barulich: la protagonista de la supuesta indirecta de Maluma a Neymar en 'Hawái'

La nueva canción de Maluma, 'Hawái', se ha convertido en uno de los temas más importantes de esta recta final de verano. De forma muy rápida, la canción ha conseguido colarse en todas las listas de éxito y también en todas las redes sociales. Pero, dejando a un lado la música, la canción ha sido el punto de partida de una historia que poco tiene que ver con la industria musical, más bien con el amor.

La historia de Maluma y 'Hawái'

Los seguidores de sus protagonistas han conseguido mezclar el fútbol, el deporte y la moda en una misa polémica que tiene como protagonista la canción del artista latino. Sus protagonistas son el propio Maluma, el jugador de fútbol Neymar y la modelo Natalia Barulich, expareja de Maluma y que parece ser la protagonista indirecta de la canción.

Tras su ruptura con Maluma, saltaron todas las alarmas sobre una posible relación entre Barulich y Neymar en París. Los rumores se silenciaron hasta que hace pocas semanas el artista lanzó la canción Hawái, que habla de una historia de desamor.

Los seguidores de Maluma analizaron las letras y comenzaron a comentar en redes sociales que se trataba de una indirecta a su expareja, ya que el pasado mes de enero, nada más poner punto y final a su relación, Barulich se marchó hasta Hawái para disfrutar de unos días de descanso y desconectar. De ahí la parte de la canción que supuestamente iría dedicada para ella: "Deja de mentirte, la foto que subiste con él, sé que fue para darme celos".

La relación entre Neymar y Maluma

Respecto a Neymar, son varios los momentos que han sido recuperados en las redes sociales y que señalan que se tratan de indirectas entre el artista latino y el jugador brasileño. Por una parte, el pasado mes de agosto, cuando el París Saint Germain se clasificó para la final de la Champions, los jugadores del equipo francés encabezados por Di María celebraron la clasificación entonando la canción de Maluma, algo que para muchos fue una provocación.

Ángel Di Maria en los festejos de ayer subió una story donde aparece Neymar cantando “Puede que no te haga falta na’, aparentemente na’. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones” pic.twitter.com/lEQEux7WiI — Dice la canción (@DiceIacancion) August 19, 2020

Pero lejos de ello el propio artista no se dio por aludido y señaló lo siguiente en las horas posteriores: "Yo no tengo ningún problema con Neymar, al revés, me siento muy agradecido con él y con todo el equipo por poner esa canción después del partido. Yo tengo que agradecérselo a los muchachos, a Di María que es mi amigo, que lo quiero mucho".

Por ahora ninguno de los protagonistas se han pronunciado al respecto, solo Maluma quiso dejar claro que su relación con el astro brasileño era correcta y que no existía ningún problema con él por este tema: "No ha pasado absolutamente nada. Yo no sé si ellos están juntos, e igualmente no me importa, pues cada uno hace su vida".

Dejando a un lado el asunto amoroso y las polémicas que se han creado en redes sociales entre los fanes de los protagonistas de esta historia, Hawái se ha convertido en un auténtico éxito de masas que ha dado lugar a una de las canciones del momento,que incluso ha sido remezclada junto a otras canciones importantes del momento como el temazo de Dua Lipa y J Balvin, 'One Day'.

