Maluma se sincera: habla de su dura infancia y cuenta su historia de superación

El documental 'Lo que era, lo que soy, lo que seré', de Youtube Originals, profundiza en quién es Maluma más allá del personaje. Nos descubre a Juan Luis Londoño Arias, una persona que ha vivido una infancia muy dura y que lo ha dado todo por su sueño: "Sacrifiqué todo: mis amigos, mi familia… Fue el precio a pagar para convertirme en lo que soy hoy en día. Entregué el cuerpo, el alma y el corazón". "Quisiera poder compartir mucho más tiempo con él pero no le puedo acompañar siempre", ha señalado su madre, Marlli Arias.

El reguetonero creía que su futuro estaba en el fútbol. Tenía dotes de liderazgo y se consolidó como central en las categorías inferiores del Atlético Nacional y el Equidad Club Deportivo, dos equipos de Primera División colombiana: "Mi primera experiencia de esfuerzo fue el fútbol. La responsabilidad, la constancia y la perseverancia que aprendí en el fútbol son factores muy importantes en mi carrera musical". "Siempre le acompañe en esos 9 años, en los que participó en varios torneos. Era un complemento de educación", ha explicado su padre Luis Fernando Londoño, en la producción de Youtube.

El valor del amor

Pero finalmente escogió ser cantante. El gusto musical le viene de familia: "Mis abuelos eran muy salseros, sobre todo el papá de mi mamá, Pedro Arias". "Le regalamos una batería a los 7 años y mamá dijo que la regaláramos,porque nos estaba noqueando", ha relatado su padre. "Yo le vi cantar siempre. Le encantaba la música romántica. Le ponía el tono y la actitud", ha señalado su tía Yudi Arias. "Mis padres me han inculcado el amor como uno de los valores más importantes. Haría lo que fuera por mi familia", ha narrado el intérprete de 'Corazón'.

Cuando Maluma tenía 10 años, sus padres se separaron: "Fue un momento de caos muy difícil", ha confesado. No solo le afectó emocionalmente, sino que la familia también se hundió en una gran crisis económica. Pero el cantante no se quedó con los brazos cruzados: "No podíamos quedarnos ahí, en el agujero. La mentalidad de emprendedor llegó a muy corta edad". "Compraba dulces, los vendía en un colegio de clase alta y me daba el dinero para comprar comida en el mercado", ha contado su madre.

El intérprete de 'Clandestino' también ha explicado de dónde proviene su nombre artístico: "Mis padres tuvieron un perro que se llamaba Malu por las iniciales de mis padres. Fue una historia que me marcó. Decidí hacerme un tatuaje y, entonces, añadí las iniciales de mi hermana, Manuela. Ahí nació Maluma".

"Yo quería estar en ese escenario"

Maluma tomó la decisión de ser cantante en vez de futbolista cuando cumplió los 18 años. "Me empezó a interesar la música cuando empecé a ver de donde proviene la salsa: Puerto Rico. Más adelante fui a un concierto de reguetón, en el que cantaba Don Omar, Ivy Queen, Yandel y Tego Calderón, entre otros. Cuando llegué allí y vi el escenario, me volví loco. Me di cuenta que eso es lo que quería hacer en mi vida, que lo tenía en mis venas y que lo quería seguir desarrollando. Yo quería estar en ese escenario".

El ángel de la guardia de Maluma ha sido su tía Yudi, presentadora de televisión en Univisión, que le abrió las puertas al mundo de la música: "Él empezó a ser cantante gracias a mi influencia". "Mi tía es como mi mejor amiga, mi hermana y mi segunda madre", ha confesado el cantante. "Son almas gemelas", ha añadido Marlli Arias.

Con la mayoría de edad recién estrenada, decidió producir su primera canción: "Acababa de cumplir 18 años y mi familia pasaba por una crisis económica muy fuerte. Le dije a mi tía que había escrito canciones y le pedí si me podía presentar a productores. Teníamos que comer y no había dinero para grabar una canción. Ella me creó", ha relatado Maluma.

"Me dijo que quería grabar una canción por su cumpleaños y le conté a Chan El Genio, productor musical de The Rudeboyz, que tenía un sobrino con mucho talento y grabó su primer 'single'", ha explicado Yudi. Fue entonces cuando la estrella de la música latina decidió cuál iba a ser su futuro: "En 2010, tuve que decidir entre el fútbol y la música. Y escogí la música", ha puntualizado Juan Luis.