Nacho Cano, sin pelos en la lengua, habla alto y claro de su detención

MADRID, 9 (CHANCE)

Nacho Cano decide dar su versión de los hechos en primera persona tras su detención por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para su musical en Madrid, 'Malinche'. Tan solo unas horas después de declarar voluntariamente ante la Policía Nacional, el productor era puesto en libertad sin cargos a la espera de ser llamado por el juez.

Lejos de mantenerse en un segundo plano, Nacho ha decidido dar su versión de los hechos sobre lo sucedido con una rueda de prensa frente a decenas de medios ante los que habló sin pelos en la lengua. "En algún momento del año pasado me llama Jimena Carraza de Casa de México y me dice que van a poner un programa de becas y que han decidido dar tres a 'Malinche'. Como teníamos previsto el estreno en México para el año que viene, ese programa de becas lo ampliamos a un número de 19 personas. Yo me desplazo a México, hacemos casting y se eligen a las personas. No estamos hablando de traer trabajadores que quiten el trabajo a la gente de aquí" dejaba claro el artista en los primeros minutos de la rueda de prensa. Muy molesto y enfadado por la actuación desmesurada de la policía, Nacho, añadía: "Hace dos semanas aparecen 12 personas de la policía en la escuela de trabajo. Pienso que los mexicanos tienen razón en como piensan de nosotros. No hacen falta 12 policías a menos que tú quieras achantar, coaccionar".

Después de su declaración ante la policía por este hecho, Nacho deja claro ante las cámaras que ha sido un ataque hacia su figura de forma personal: "En un país lleno de inmigrantes ilegales y que viven con dinero del Estado, ayer por la noche, se pusieron 17 denuncias del trato inadecuado, ilegal, irresponsable, coactivo y achantador de la policía. El criminal no soy yo, el criminal es la policía. A ellos es a los que hay que investigar".

Según ha señalado Cano, su único delito ha sido apoyar abiertamente a Isabel Díaz Ayuso por lo que han tomado medidas contra él: "Hay que llegar la atención a un sitio que no sea la imputación de la mujer del presidente del Gobierno y como Nacho Cano es amigo de Ayuso y no soy de izquierdas porque no soy idiota. Por todo esto en la agenda está ir a por mi. La Policía ha actuado de forma dirigida". Por su parte, la abogada de Nacho Cano explica cómo ha sido su detención: "Nacho Cano les comunica que no va a declarar, ahí le dicen que tiene la condición de detenido, pero esa supuesta condición dura 10 minutos. Acto seguido sale sin ningún tipo de medida cautelar. No hay cargos de ningún tipo. Está libre. No le han preguntado nada".