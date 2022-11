La mujer más alta del mundo logra ir en avión por primera vez: esto es lo que tuvieron que hacer las azafatas

Por lo general, los aviones no suelen ser los transportes más cómodos si vas en clase turista. Esto es algo que sobre todo sufren las personas altas, dado que suelen tener problemas de espacio y sus rodillas suelen chocar con el asiento que tienen delante, mientras que las personas de menor estatura suelen disponer de un mayor espacio para estirar las piernas durante el vuelo.

Esto es lo que sufrió Rumeysa Gelgi. La joven de 25 años es reconocida como la mujer más alta del mundo, obteniendo oficialmente el título de Récord Guinness por sus 2,15 metros de estatura. Como consecuencia, siempre ha tenido muchos problemas a la hora de viajar. De hecho, nunca había viajado en avión hasta ahora, ya que no entraba en los asientos de las aerolíneas.

Ahora, gracias al gesto de un aerolínea, Gelgi ha podido cumplir su sueño de volar hasta otro lugar. La empresa ha tenido que quitar seis asientos de un avión para que ella tuviese el espacio suficiente para poder viajar y volar por primera vez. Este ha sido un gran momento para ella, por lo que no ha dudado en compartirlo en sus redes sociales.

Gelgi, abogada y desarrolladora de software turca, ha publicado este hecho para mostrar cómo ha ignorado volar y cómo ha tenido que permanecer todo el vuelo en una camilla para poder viajar, tal y como se puede ver en las imágenes que ha publicado en su cuenta de Instagram.





"Hay tantas personas a las que tengo que agradecer"



"Hay tantas personas a las que tengo que agradecer... Los funcionarios y el personal, el equipo... Todo el personal de cabina, especialmente nuestro jefe de cabina, los oficiales y el equipo médico, la policía de aduanas y muchos otros departamentos... Pero desafortunadamente, no tuve la oportunidad de aprender los nombres de muchas personas que me ayudaron con amabilidad y devoción durante 13 horas en el aire por un total de 19 horas, y que organizaron la celebración de mi 'primer vuelo' sobre las nubes", contaba.

"Por esta razón, me gustaría agradecer en primer lugar al Sr. Ahmet Bolat, Presidente de la Junta y luego al Sr. Ramazan Ya?a, Gerente de Relaciones con el Cliente, quienes organizaron personalmente todo este proceso. Este fue mi primer vuelo, pero seguro que no será el último. De ahora en adelante, me sentiré muy honrada y feliz de volar a diferentes partes del mundo. Un sincero agradecimiento a cada una de las personas involucradas en mi viaje. Con amor", decía muy agradecida con la compañía Turkish Airlines.

"ESTARÉ EN ESTADOS UNIDOS DURANTE 6 MESES ¡He estado esperando este momento por mucho tiempo y no puedo creer que ahora puedo decirlo en voz alta! Al final de este verano, me iré a los EE. UU. durante al menos 6 meses, para visitar y ver a algunas personas especiales que amo y extraño mucho, ¡y seguiré opciones avanzadas de carrera y trabajo! Estaré en California. Especialmente para una persona que trabaja en la industria de tecnología/software, pasar 6 meses en Silicon Valley, el corazón de la tecnología mundial, es una oportunidad fantástica. ¡Nunca antes había estado tan emocionada por el futuro!", contaba muy emocionada por su viaje.