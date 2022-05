El motivo por el que es necesario revisar el IMC para determinar qué es o no sobrepeso u obesidad

Esta semana hemos conocido los resultados de un estudio chino que ha investigado sobre la relación que tiene el sobrepeso o la obesidad en personas mayores de 80 años y la mortalidad. Un estudio que se ha dado a conocer en los medios algo así como que “la obesidad esa saludable a partir de los 80 años” o que “la obesidad no es un riesgo para los mayores de 80 años”, pero realmente esto no es así y en COPE te vamos a explicar qué es lo que realmente demuestra este informe que ha sido publicado en la revista ‘‘Nature Aging’.

Realizado a más de 27.000 chinos de 80 años en adelante, se ha analizado el riesgo de muerte durante 20 años (de 1998 a 2018) concluyendo que elÍndice de Masa Corporal (IMC) óptimo en relación a la mortalidad con el sobrepeso se establece en valores superiores a los establecidos.

Así queda reflejado tras la investigación que el IMC óptimo para las personas mayores de 80 años que oscila entre 26 y 30,6; e incluso en aquellos con un índice entre 30-35 tienen una tasa de mortalidad menor que quienes están entre 20-25. Y es ahí donde reside la clave de este estudio, en el IMC, lo que señala precisamente el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida que precisa y evalúa este estudio en el que debemos centrarnos en el IMC, en ese índice porque “demuestra que los mayores con un índice de 30 e incluso un poco más no quiere decir que estén peor que la juventud”.

Además, recuerda Almeida que este no es el primer estudio que se ha hecho en torno a esta investigación, “ya se había hecho anteriormente en Suecia” y se había demostrado que el IMC podría ampliarse en las personas mayores debido a distintos factores. Porque como nos explica el doctor “el IMC mide el peso dividido por la altura al cuadrado, aquí es donde está la clave”. Por eso, demuestra Almeida que “según pasan los años disminuimos algo la altura y según pasan más, pues disminuyen más. Y parece que la mujer con los osteoporosis pues aún más. Entonces esto es lo que se tendría que regular” y recalca que “ya se habían hecho estudios anteriores, como he dicho anteriormente, en los que decían que un IMC mayor de 30- 29,9 en un adulto era obesidad pero a las personas mayores había que llevarlo a 32 o más”.

REVISAR EL IMC





Y es aquí donde reside la investigación de este estudio, en la necesidad de modificar los índices del IMC para las personas mayores y que, como apunta Almeida “se ha solicitado en numerosas ocasiones por parte de geriatras con el objetivo de determinar con exactitud qué es o no sobrepeso para este segmento de la población. Hay que adaptar el IMC a la realidad que tenemos hoy en día y la realidad es que en la población adulta, la población mayor, la de más de 80 años en el Viejo Continente, en Japón y en otras muchas partes del mundo está aumentando muchísimo”.

Porque como hemos indicado anteriormente “hay que tener en cuenta que conforme avanzamos en edad nuestro cuerpo tiende a cambiar y nuestra estatura disminuye, por lo que la fórmula del Índice de Masa Corporal no puede ser la misma para un chaval de 30 años que para un abuelo de 80 porque vamos perdiendo. Tenemos que tener en cuenta la osteoporosis, los aplastamientos vertebrales, un montón de cosas, la altura no es la misma y eso es un factor que hace que tengamos que corregir el IMC aun siendo muy controvertido”, explica Esteban.

LA EFICACIA DEL ESTUDIO





Estamos hablando de un estudio que se ha realizado en China y que solo ha investigado a su población y, aunque nadie duda de la investigación y como bien dice Almeida “los chinos en Ciencia hoy en día están a unos niveles alucinantes sobre todo en genética” sí que matiza que para que esta investigación “sea realmente significativa para el resto del mundo tienes que mirar la etnia, por la raza, el tipo de alimentación… tienes que mirar una serie de factores que te lleven a una conclusión válida con una horquilla válida para el resto del mundo”.

LA OBESIDAD, UN FACTOR DE RIESGO





El Estudio Nutricional de la Población Española ha revelado que el 53,6% de los españoles tiene sobrepeso u obesidad. Cada año, mueren casi tres millones de personas por sobrepeso y obesidad, siendo la quinta causa de muerte en todo el mundo. De ahí la preocupación de los médicos por esta cuestión.

Como nos recuerda Esteban “la Organización Mundial de la Salud nos dicen que lo que más mata son las enfermedades no transmisibles, es decir, no infecciosas que matan en torno al 75% y detrás de estas enfermedades, la obesidad”. Señala el doctor que “la obesidad es un factor de riesgo clarísimo, al igual que la falta de ejercicio” y por eso indica que “si regulas con una buena nutrición y ejercicio, va a disminuir la mortalidad por enfermedades no transmisibles”.

CÓMO COMBATIR LA OBESIDAD





Por último, nos recomienda Esteban lo que debemos hacer para evitar el sobrepeso o la obesidad, "ejercicio físico y una buena alimentación”.

Y nos habla de las “zonas azules”, aquellas regiones del mundo donde sus habitantes suelen tener una larga esperanza de vida por la manera en la que viven., de las que Almeida dice que “puede ser la clave de la longevidad, de una buena longevidad”

Esas zonas azules son cinco “Okinawa en Japón, Nicoya en Costa Rica, Ikaria en Grecia, Cerdeña en Italia y Loma Linda en California. En cualquiera de estos cinco sitios la clave para vivir más es, precisamente, no estar gordito; hacer ejercicio, esto es fundamental; y después, la actividad social, también ponerle ese chándal a la neurona para tener relaciones sociales”.

Dieta mediterránea

Como señalaba antes el doctor, la alimentación es fundamental para evitar la obesidad y es aquí donde entra la llamada dieta mediterránea, nuestra dieta, la de los españoles. Una dieta que también se da en dos de esas cinco zonas azules de las que acabamos de hablar “Grecia e Italia”, concreta Esteban.

La dieta mediterránea siempre ha gozado de buena fama y es recomendada por los médicos para cuidarnos y favorecer nuestra salud, por eso incide Pérez Almeida en que “hay que promulgarla y tenemos que esforzarnos en ello. Además, no la estamos traspasando a nuestros hijos”.

Y sentencia “de hecho ya se dice que la esperanza de vida se va a acortar, entre otras cosas, por eso. Porque nos vamos apartando de este tipo de costumbre”.

