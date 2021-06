El motivo por el que Jorge Javier Vázquez no aparece en 'Sálvame': recogen el testigo

'Sálvame' es un programa que congrega cada día a millones de personas ante la pequeña pantalla en España. Un formato que no deja indiferente a nadie y que ha sufrido múltiples cambios desde su estreno. Uno de los giros más importantes que ha sufrido este espacio tiene que ver con las variaciones en sus presentadores. En la actualidad, el programa que produce 'La Fábrica de la Tele' tiene tres presentadores: Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla.









Tres formas de llevar el mando de 'Sálvame' muy distintas pero que obtienen resultados destacados de audiencia. Además de ellos, el programa incorporó hace tres años a una nueva presentadora sustituta: Nuria Marín, una periodista que ha asumido el puesto durante el verano o las navidades. Este miércoles ha asumido ella el testigo.

Hoy ha vuelto a llevar el mando del programa y aprovechaba para pedir calma a los colaboradores. "Mellis, que aún ni os he presentado todavía. Hombre, ponérmelo fácil que estoy un poco desentrenada, que llevo muchos días sin venir", decía.

Jorge Javier Vázquez se ha debido de coger algunos días tras unas ajetreadas jornadas. Motivo por el que este miércoles no se le ha podido ver en el programa. Actualmente, uno de los rostros más reconocidos de Mediaset compagina múltiples trabajos en Telecinco y fuera de televisión: 'Sálvame', 'Sábado Deluxe', 'Supervivientes' y también su obra de teatro.









Además, Carlota Corredera se pondrá al frente del último capítulo de la docuserie de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' con la entrevista a Rocío Carrasco. Después de los llamativos testimonios que ha ofrecido la hija de la Jurado durante 12 episodios, este miércoles, la hija de Rocío Jurado acudirá al plató a partir de las 22:00 horas para hacer un repaso de todo lo que ha contado estas semanas. De hecho, contestará todas las dudas que hayan surgido a raíz de ello.

Sea como fuere, este cambio que ha sufrido 'Sálvame' parece que no influirá en el share del programa de este miércoles. Un formato que sigue siendo una de las apuestas más exitosas de Telecinco.

Así presume Jorge Javier Vázquez de su buena posición económica: "Tomo caviar y champán"

"Yo vivo infinitamente mejor que mis padres, pero no lo puedo decir muy alto porque corro el riesgo de que me recuerden que soy rojo. Tengo una casa con jardín y piscina, me gusta el marisco, de vez en cuando tomo caviar y no le hago ningún tipo de asco al Dom Pérignon. Mal", comenzaba escribiendo el presentador en su blog de 'Lecturas', dejando claro los gustos que se puede permitir.

"Parece que los de izquierdas solo tenemos derecho a vivir hacinados en pisos de ciudades dormitorio, alimentarnos a base de legumbres y patatas e hidratarnos con calimocho de cartón. Y no es eso", se quejaba Jorge Javier, insistiendo en que él puede disfrutar de todos los lujos, pero sigue votando a la izquierda.