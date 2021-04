Mónica García da la bienvenida a todas las vacunas pero no "a la chapuza masiva de la Comunidad" con la Sputnik

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha dado la bienvenida a todas las vacunas pero "a la vacunación masiva no se le puede sumar la chapuza masiva de la Comunidad", en referencia a la rusa Sputnik.

García hacía mención a que el Ejecutivo regional, a través de la Consejería de Sanidad, exploró la posibilidad de comprar la vacuna rusa Sputnik ante "la inoperancia del Gobierno".

Desde el Colegio de Psicólogos, a quienes han presentado el plan de salud mental 'Vete al médico', acompañada por el líder de Más País, Íñigo Errejón, la candidata de Más Madrid ha pedido a su homóloga en el PP y presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "que además de cumplir las normas, que las conozca".

VACUNACIÓN EN CENTROS DE SALUD

"Va a comprar la vacuna Sputnik cuando la Agencia Europea del Medicamento no lo tiene aprobado", ha reprobado García, que ha puesto el foco en los centros de salud, "donde realmente se debería estar vacunando pero que ahora mismo no tienen refuerzos".

"No somos capaces de vacunar en nuestros centros de salud porque Ayuso ha aprovechando una pandemia para seguir dilapidando nuestra sanidad pública y haciendo contratos. Ahora nos explicamos por qué no se vacuna en los centros de salud: porque de ahí no se sacan contratos millonarios para empresas como Indra o Telefónica", ha argumentado la candidata de Más Madrid.

Mónica García ha lamentado que se esté haciendo a la ciudadanía "recorrer 40, 50 kilómetros para llegar al Hospital Zendal a vacunarse esperando horas y no se tiene un refuerzo en los centros de salud".

La también anestesista ha destacado que este martes profesionales de la salud se han concentrado ante la Consejería de Sanidad exigiendo "que se abran y refuercen puntos de vacunación cercanos a los ciudadanos, que es lo que se hace en todo el mundo".