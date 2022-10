El mensaje que le dejan a Ibai en la cuenta de un restaurante y que emociona al streamer

Ibai Llanos es uno de los creadores de contenidos más grandes de España. Y no es para menos, ya que en la noche vieja de 2021 presentó en Twitch las campanadas con Ramón García, conocido por muchos jóvenes por presentar el Gran Prix. Además, el streamer cuenta con casi 11 millones de seguidores en su perfil de Twitter. Y es por esta cuenta de redes sociales por donde ha contado lo que le ha pasado cuando ha ido a pagar la cuenta en un restaurante.

Y es que el creador de contenido lleva unos días en Estados Unidos disfrutando del mundial de League Of Legends junto a su equipo de esports, KOI, el cual comparte con el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Y es que ha sido en este país, cuando estaba comiendo en un restaurante, donde ha ocurrido algo bastante curioso y que no ha dudado en compartir por Twitter: cuando ha ido a pagar la cuenta le han dicho que alguien ya la había pagado.

Y, como broche final, la persona que lo invitó a la comida dejó un mensaje en el ticket: "No soy suscriptor, pero me has ayudado mucho en malos tiempos. TKM (significa te quiero mucho), Ibai. Gracias por alegrar mis días, Gigante Noble". A lo que el streamer y Youtuber vasco no ha dudado en compartirlo por Twitter con el siguiente mensaje: "Íbamos a pagar y resulta que alguien nos ha invitado y nos ha dejado este mensaje en la cuenta. Que nadie me toque, estoy sensible". Acompañando a la publicación había dos fotos del ticket de la cuenta. El tuit cuenta ya con más de 80.000 "me gusta" y más de 300 respuestas.

Con respecto a su viaje a Estados Unidos, el propio streamer habló, en uno de sus directos más recientes, sobre un episodio de discriminación por su ropa cuando fue a visitar el stand de otro de los equipos que participan en el mundial de League Of Legends: "¿Tan malas pintas tengo en esta sociedad que nos juzgan por cómo vamos vestidos?", dijo el creador de contenido.