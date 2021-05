Menos oferta de campamentos de verano y 4 de cada 10 plazas siguen libres

Un año después del comienzo de la pandemia vuelven los campamentos de verano, con menos opciones eso sí que otros año por el impacto de la crisis del COVID. Con el final del curso escolar a la vuelta de la esquina, estas estancias se presentan como la mejor opción para el verano de miles de niños y adolescentes. La reapertura de la mayoría de estos centros ha sido recibida con los brazos abiertos por padres y niños, así se ha hecho notar: más del 60% de los campamentos de nuestro país se encuentran ya completos.



Se celebrarán, eso sí, con distintas medidas para así garantizar la seguridad de los más pequeños. Reducción de aforos, en concreto hasta el 50% y distintos protocolos anti COVID para evitar la propagación del virus.



El verano 2020 estuvo marcado por el fin del confinamiento de marzo y solo pudieron organizarse una mínima parte de estos campamentos. ''Los que pudimos abrir, abrimos, para no perder más dinero, los gastos nos comían. Se consiguió trabajar a un 10%'', cuenta Julio Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Actividades y Campamentos (ANEACAMP).



Mayor confianza de los padres



A estas alturas, aún hay familias que se encuentran dubitativas sobre si llevar a sus hijos a estos campamentos.



''Muchos de ellos tienen incertidumbre, muchas dudas. Pero una vez que hablan con nosotros, que les contamos nuestra forma de trabajar, los protocolos y medidas que estamos siguiendo pues se quedan mucho más tranquilos'', explica Sonsoles Gutiérrez, coordinadora del campamento Ulaka en Ávila. En estos casos, la mejor opción son los campamentos que se celebran al aire libre, con un menor riesgo de contagio.



Después de un año donde se han demostrado el buen funcionamiento de los protocolos impuestos en los centros escolares, las familias se han mostrado dispuestas y han normalizado el tema. Así lo ve Sonsoles: ''tanto padres que ya nos conocen como nuevos se están dando cuenta de que tenemos personal para proteger, cuidar y animar a sus hijos en estos días''.



Pero ¿cómo es el protocolo adoptado por el sector para prevenir contagios? ''Si hubiera algún infectado, lo primero que tenemos que hacer es aislarlo para así no poner en riesgo a ninguno de los convivientes mientras sus compañeros permanecen en cuarentena'', explica el presidente de ANEACAMP.



Los más pequeños, emocionados



Independientemente de padres y profesionales, las personas que más esperaban la llegada de los campamentos de verano son los niños y adolescentes. Este año, la mayoría de ellos se decantan por unas actividades más rurales, al aire libre, para así minimizar el riesgo de contagio. ''Yo voy a ir a la granja de los cuentos, me gusta y vamos a cuidar a los animales'', nos cuenta Olivia, de tan solo 9 años.



En otros casos, repetir la experiencia de años pasados vuelve a ser garantía suficiente para disfrutar de un gran verano. Así lo ve Daniela, de 14 años. Este verano volverá al campamento Intercamp, en Madrid: ''me apetece mucho ir después de todo el curso estudiando. Me hace mucha ilusión porque todos los años me lo paso genial, yo creo que es el mejor plan para el verano''.



Distancia, gel hidroalcohólico y mascarilla serán de nuevo las medidas más adoptadas para prevenir el riesgo de contagio. Para los miles de niños y adolescentes que acudirán a algún campamento, eso no les quita la ilusión. De hecho, muchos de ellos se han mostrado contentos de llevarla. Un ejemplo es Olaya, de 9 años: ''me parece muy bien porque así no nos podemos poner malos''.



Un sector en riesgo de desaparecer



La relajación de las medidas, unido al alto ritmo de vacunación actual no ha podido venir en mejor momento para un sector en crisis desde hace más de un año, ya que el 70 por ciento de su facturación reside en los meses de verano. Al 90% de pérdidas se suma la desaparición de decenas de compañías. Se estima que con la crisis de la pandemia, cuatro de cada diez de las empresas del sector han desaparecido.