Medicina familiar y comunitaria, especialidad favorita de los candidatos MIR en Barcelona

De entre los candidatos de las pruebas MIR que tuvieron la oportunidad real de elegir entre alguna de las 43 especialidades disponibles en Barcelona en 2023, un 75 % eligió la especialidad de medicina familiar y comunitaria (MFIC), según un estudio del Institut Català de Salut (ICS).

Según ha informado el ICS, el MFIC en España es la especialidad que ofrece más plazas. Concretamente, en 2023 se ofrecieron 2.455 (el 28,7 % del total), cifra que multiplica por 18 la oferta media del resto de especialidades, que es de 135.

"Los valores de la atención primaria eran los más compatibles con mi forma de ver la medicina y de entender la salud. Me pareció el lugar donde se hacía una medicina más cercana y me gustó la relación que tienen en los CAP profesionales y pacientes", ha explicado Laia Serra, médico residente del CAP El Clot.

Serra obtuvo la posición 377 del examen MIR de 2023 y, de entre todas las especialidades que tenía para escoger, eligió la de medicina familiar y comunitaria (MFIC) en CAP El Clot de Barcelona. Su caso se añade al de los 2.324 estudiantes de Medicina que también han escogido esta especialidad.

"No me planteé realizar la especialidad hasta el último año de carrera, después de hacer la rotación varios meses. Me pareció muy atractiva la forma en que se tiene en cuenta a la persona en todo su contexto, tanto familiar como social, y que, al final, son los determinantes de la salud de todas las personas", ha detallado.

Por su parte, el responsable de Docencia de la Dirección de Atención Primaria y en la Comunidad del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y líder del estudio, Yoseba Cánovas, ha apuntado que "la base del índice de preferencia competitiva concluye que la especialidad MFIC es atractiva en los candidatos MIR".

El índice de preferencia competitiva es el indicador que se ha utilizado en el estudio para controlar el efecto de la desigualdad en la oferta de plazas de MFIC, respecto al resto de especialidades.

Asimismo, con el fin de disminuir la influencia del lugar en esta elección y poder disponer de una comparación más robusta, se han escogido las cinco ciudades más grandes de España con más de 600.000 habitantes (Zaragoza, Valencia, Madrid, Sevilla y Barcelona), ya que ofrecen la mayoría especialidades y con un número de plazas adecuado para poder compararlas.

Por lo que respecta a Barcelona, el documento concluye que los médicos residentes prefieren elegir MFIC antes que la mayoría de las especialidades de laboratorios y servicios centrales.

Del mismo modo, también pone de manifiesto que los MIR escogen MFIC antes que la mayoría de especialidades quirúrgicas como la cirugía torácica, cardiovascular, pediátrica, vascular, oral y maxilofacial, la neurocirugía, la cirugía de otorrinolaringología, la cirugía general y la de urología.

Y, entre las especialidades médicas, MFIC tiene una preferencia competitiva positiva respecto a 18 de las 22, lo que supone el 81 % de estas especialidades, situándola antes de la de reumatología, la neumología, la geriatría, la nefrología, la endocrinología o la medicina interna, entre otros.

"Este es un estudio inicial realizado con los datos de 2023. Ampliar los datos con años anteriores y con los de este 2024 nos permitirá seguir avanzando en el estudio del atractivo de la medicina familiar y comunitaria", ha concluido Cánovas.