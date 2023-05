Maxi Iglesias desmiente cualquier vinculación con Eva Soriano

MADRID, 28 (CHANCE)

A partir del 2 de junio podremos disfrutar de la tercera temporada de 'Valeria', lo que conlleva que volvamos a ver en pantalla al gran Maxi Iglesias. Muy ilusionado con este proyecto, el actor también ha sido noticia estos últimos días por relacionarle sentimentalmente con Eva Soriano... pero, ¿qué hay de cierto en esto?

"Esta cara de placer no es de ahora, pertenece a otro momento, mejor dicho, otra temporada de VALERIA" anunciaba hace unos días a través de sus redes sociales, dejando claro la ilusión que le hace que en pocos días podamos disfrutar de nuevo de esta serie. Un post en Instagram que llevaba consigo una aclaración: "Ya de paso, aprovecho que estoy por aquí, para decir que no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad".

Rara ha sido la ocasión en la que el intérprete ha negado una información, de hecho nunca suele entrar a comentar las especulaciones de su vida y mucho menos dar detalles sobre su situación sentimental. Sin embargo, parece que esta vinculación con la presentadora ha tenido tanta repercusión que ha visto necesario negar la mayor.

Hace unos días Europa Press hablaba con él en la fiesta que organizaba 'Vanitatis' y nos desmintió cualquier información en la que le relacionen con Eva Soriano: "yo vengo ahora de hacer una promoción de trabajo y en un set somos un montón de personas, si tuviera que aclarar o desmentir cada vez que se me relaciona con alguien o se me ve con alguien no podría estar trabajando".

A pesar de esto, cuando le preguntamos por el 'estado' de su corazón, nos respondía: "corazón lleno siempre". En el mejor momento de su vida a nivel profesional, Maxi asegura que no se queja del trabajo: "yo quejarme rara vez. Personalmente raro también que me queje, intento exprimir y aprovechar todo siempre al máximo".