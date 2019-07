Más de medio centenar de personas protesta en San Sebastián contra el rodaje del último filme de Woody Allen

Más de medio centenar de personas han protestado en San Sebastián contra el rodaje de la última película de Woody Allen, por “generar un crecimiento turístico nocivo” y las acusaciones de abusos sexuales que ha recibido el famoso director por parte de la hija adoptiva de su ex-mujer.

Los participantes, que habían convocado la manifestación para el día de ayer, han querido coincidir las protestas con el inicio del rodaje de la película en la bahía de la Concha. Los manifestantes han portado banderas feministas, ikurriñas y carteles con leyendas contra el turismo y contra el cineasta neoyorquino.

La concentración había sido convocada por siete colectivos: los feministas Groseko Asanblada Feminista, Medeak y Donostiako Bilgune Feminista, Ernai y organizaciones como Hotel+Ez, Garaipen y la plataforma Bizilagunekin.

La protesta finalmente no ha coincidido con el rodaje en la playa, que ha concluido más de doras horas antes. A pesar de ello los concentrados han permanecido en el lugar durante algo más de media hora, repartiendo pasquines y coreando consignas como "Donostia no se vende" o "Woody Allen, fuera". En los carteles se leían mensajes como "No alfombras rojas a los agresores" o "Tu turismo, mi miseria", entre otros.

Los convocantes rechazan en un manifiesto "las ayudas y el trato de favor otorgado desde las entidades públicas a Mediapro y Woody Allen para llevar a cabo este proyecto", al tiempo que reclaman "transparencia" para que los donostiarras "conozcan todos los datos y vicisitudes que rodean a este proyecto".

"Exigimos la supresión de toda iniciativa encaminada a incrementar la afluencia turística en nuestra ciudad", sostienen los firmantes, quienes piden además que se "elimine el presupuesto público destinado a la promoción turística", porque la ciudad "ya ha sobrepasado su capacidad de carga turística sostenible".

Por otro lado, estas organizaciones rechazan que se haya hecho un recibimiento público a "un agresor acusado de abusos sexuales" y censuran que el Ayuntamiento agasaje a Allen y al mismo tiempo presente la campaña estival contra las agresiones machistas, lo que han calificado de "claro ejemplo de 'lavado lila'".