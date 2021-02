Marta Pombo revela la enfermedad que le ha hecho engordar seis kilos: "Me estoy tratando"

La influencer Marta Pombo ha sacado a la luz el problema de salud que le ha hecho pasar unos meses muy difíciles. Además, aprovechaba para acallar los rumores de embarazo: "No estoy embarazada, pero sí que tengo un problema intestinal que ya me estoy tratando y que me ha hecho engordar seis kilos. En estos meses me ha pasado de todo, he pasado la Covid con todos los síntomas habidos y por haber, me he lesionado el hombro... en mi línea", decía.

Por todo ello, ha decidido también pedir ayuda profesional ya que no se encuentra bien ni física ni mentalmente. Pompo permanecerá también un tiempo alejada de las redes sociales: "Voy a seguir fuera de redes a pesar de perder muchos contratos laborales. Es algo que asumo, lo necesito. Mi cabeza y mi salud mental son lo primero. Ahora mismo no estoy preparada", aseguraba.

María Pombo tiene 433.000 seguidores en su perfil de Instagram, una red social en la que compartía su día a día y acercaba sus rutinas a todos sus 'followers'. Ahora, ha decidido apartarse de la escena pública para tratar de reorientar su vida. Esta influencer estudió sociología y actualmente se dedica a las redes sociales y las empresas que ella misma ha fundado. Es probable que ahora continúe con esa labor pero desde la sombra para tratar de superar ese problema de salud que la mantiene en vilo.

Hace poco tiempo, también denunciaba el acoso que recibía en redes. "A pesar de todo lo bueno que me aporta esta profesión, también hay cosas no tan buenas con las que tengo que lidiar en su día a día. Hay días que son muy duros y tienes que poner la mejor cara. Te llegan mil seguidores y se te echan encima. Son momentos muy injustos porque creen que por ser personaje público tienes que aceptarlo".

Así apoyó Marta Pombo a su hermana por la enfermedad que padece: esclerosis múltiple

El año pasado, María Pombo confirmaba que padece esclerosis múltiple. Un jarro de agua fría que transformó en amor y cariño de los suyos. La influencer comentó en redes sociales que se había sometido a unas pruebas que finalmente le darían el peor resultado. Marta decidió mandarle un abrazo enorme a través de su perfil en Instagram con las siguientes palabras: "Ohana significa familia, y familia que siempre estaremos juntas".

A pesar de la incertidumbre que supone padecer esta enfermedad, María se mostró optimista: "Nuestra mente nos suele castigar antes de tiempo, nos suele poner en las peores situaciones y al final nunca nada es tan malo como nos imaginamos”.