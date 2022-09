Marlaska reta a Vox a denunciar a ONG si cree colaboran con mafias migrantes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado a Vox de "criminalizar" a las ONG al acusarlas de "colaborar" con las mafias de inmigrantes y de contribuir a generar "naúfragos impostados", unas imputaciones que ha retado a denunciar ante los tribunales.

"No criminalicen ni señalen a quines luchan por los valores democráticos y valores humanos. Espero que si tiene datos formalice denuncia, creo que no tendrá mucho desarrollo", ha retado Marlaska al senador de Vox José Manuel Marín, quien en la sesión de control al Gobierno en el Senado ha preguntado al ministro sobre su intención de investigar a algunas ONG por "colaborar con las mafias de inmigrantes".

En opinión del senador las ONG actúan como "remolcadores" de las mafias con quienes contactan para conocer cuándo han embarcado los inmigrantes "con el propósito de convertirlos en náufragos impostados".

Para Marín esta situación "favorece la trata de seres humanos" y supone un "fraude de ley" ya que, al amparo de la ley del rescate de un náufrago, se cometen irregularidades por parte de las ONG cuyas subvenciones públicas, ha instado, deben ser suspendidas cautelarmente.

"No nos consta en modo alguno estos hechos. Deje ya de hacer estas afirmaciones y señalamientos y criminalizar a colectivos con sus preguntas porque no les gustan", ha reprochado en su respuesta el ministro del Interior, quien ha defendido la labor de estas entidades que trabajan para ayudar a los colectivos más vulnerables y cooperar con las administraciones para garantizar los derechos de los más vulnerables.

La inmigración también ha sido objeto d otra pregunta, en este caso, al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a quien el senador del PP y alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, le ha pedido aclarar si el Gobierno tiene intención de construir un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en su municipio.

Una infraestructura que rechaza el alcalde porque conllevará "problemas". "no hemos tenido problemas ne poner a disposición polígonos y otras infraestructuras para ayudar a los más necesitados pero no queremos que nos construyan un CETI", ha dejado claro Landaluce, antes de reprochar a Escrivá que no le conteste a las cartas remitidas sobre este asunto.

"Está instigando sentimientos xenófobos en su ciudad, mira a 30 km al otro lado la actitud de Ceuta y cómo aguanta la presión de VOX que usted parece no aguantar", ha replicado el ministro de Migraciones para quien el problema de Algeciras no es la inmigración, sino su endeudamiento, al situarse entre las diez ciudades de España que están al borde de la quiebra.

Y aunque el ministro no ha dejado claro si se construirá o no el CETI, sí ha apuntado que hay muchos ayuntamientos "solidarios" dispuestos a contar con esta infraestructura.