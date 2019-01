Marie Kondo, la gurú del orden, ¿en qué consiste su método?

Rachel y Kevin Friend son una pareja joven de Lakewood, California (EE.UU.). Llevan cinco años casados y tienen dos niños pequeños. Les gusta disfrutar de la vida, pero tienen un problema, acumulan tantas cosas que les cuesta mantener la casa ordenada y ese desorden les está afectando en su relación.

La ropa de la colada es una montaña cuya cima es inalcanzable, los niños tienen mucho juguetes, la ropa de Kevin no cabe en su habitación porque Rachel ocupa los dos armarios de los que consta la estancia, cada vez van almacenando más papeles y libros... ¿A qué te suena? Es algo que ocurre frecuentemente en mi casa, en la tuya, en la suya. Las viviendas son pequeñas y tenemos muchos enseres y sumando. Llega un momento en el que o el orden corre por tus venas (existen personas con esta característica) o eres tan desastroso que necesitas ayuda externa. Necesitas poner en tu vida una Marie Kondo.

¿Quién es Marie Kondo?

Sus datos biográficos nos descubren a una mujer de 34 años, nacida en Tokio, casada y madre de dos hijos. Quienes la conocen bien aseguran que desde muy pequeña, con tan solo cinco años, leía de arriba a abajo las revistas de decoración que compraba su madre, además de ser una apasionada de la limpieza y el orden. Cuentan que en sus años de estudiante, en el instituto ordenaba las estanterías mientras sus compañeros practicaban deporte y poner todo en orden le ayudaba a superar el estrés de los exámenes ya en la universidad.

Tanto le apasionaba la limpieza y el orden que decidió hacer de ello su profesión. La fama apareció en su vida después de publicar su primer libro en 2011, 'La magia del orden'. En 2016 llegó a las librerias 'La felicidad después del orden' con los que ha conseguido ser superventas a nivel mundial ya que han sido traducidos a los idiomas más importantes. Tal ha sido su repercusión que según la revista Time, Marie fue una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2015, la segunda japonesa que aparece en esa exclusiva lista junto al escritor Murakami. También ha aparecido en los principales programas de radio y televisión japoneses, y en The New York Times, The Wall Street Journal, The London Times, Vogue Magazine, Ellen Show y Rachael Ray Show entre otros.

Lo último es su serie reality de éxito en una de las plataformas de contenido multimedia bajo demanda por Internet. A través de ocho capítulos en 'A ordenar', Marie ayuda a numerosas familias a poner orden en su desorden. En las últimas tres semanas, desde que su método se emite en Netflix, sus seguidores en las redes sociales han experimentado un crecimiento increíble. En Instagram, por ejemplo, la tokiota ha ganado casi un millón de nuevos seguidores, y la etiqueta #KonMari ha sido aplicada a 182.240 publicaciones hasta el momento en el que escribimos este artículo.

Marie Kondo elaborando un paquete. Fuente konmari.com

¿En qué consiste el Método KonMari?

Visualiza el caos, ese desorden en el que podemos caer todos en algún momento por múltiples causas.

Ejemplo del caos en una habitación

Limpiar y poner las cosas en orden lo puede hacer cualquiera. Ahora con el método de Marie, con el método KonMari no solo vas a ordenar las cosas, vas a decidir e identificar lo que te sirve y aquello que ya no utilizas ni vas a volver a usar. Con palabras de la misma Marie, "la mayoría de los métodos de ordenamiento abogan por un enfoque de habitación por habitación o poco a poco, que te condenará a elegir tus montones de cosas para siempre. El método KonMari fomenta la ordenación por categoría, no por ubicación, comenzando con la ropa, luego pasando a los libros, papeles, komono (artículos varios) y, finalmente, artículos sentimentales. Mantenga solo las cosas que hablan al corazón y deseche los artículos que ya no generan alegría. Agradézcales por su servicio, luego déjelos ir".

Repasamos, para Marie podemos ordenar según estas cinco categorías:

La ropa Los libros Los papeles La categoría mas amplia, llamada komono donde entran la cocina, el baño, el garaje y cosas de todo tipo y por último, cosas de valor sentimental

Para ordenar es imprescindible seguir unas reglas

En cada una de estas categorías deberás seguir estas reglas, las reglas del ordenamiento:

Comprométete a poner en orden.

Imagina tu estilo de vida ideal.

Termina descartando primero.

Sigue el orden correcto.

Pregúntate a ti mismo si enciende la alegría.

Seguidores a ultranza y detractores

La sugerencia de Marie para deshacernos de todos los objetos que no "produzcan alegría", ha tenido una gran repercusión sobre las tiendas de segunda mano y las organizaciones caritativas.

Cifras de Goodwill Industries International INC indican que en el área de Washington DC se ha registrado un aumento del 60% de las donaciones de artículos para el hogar, muebles y ropa de todo tipo. Las tiendas de Container Store, una empresa que ofrece productos de almacenamiento y organización, indican por su parte que hay una tendencia al alza en la compra de cajas de plástico y otros materiales suyos de todos los tamaños.

También hay detractores y sectores preocupados como el de los libreros. En las redes sociales abundan los "memes" sobre la "fiebre" de la organización y los amantes de los libros no están muy contentos con el asunto. Kondo sugiere que en una casa lo ideal es que no haya más de 30 libros, y recomienda a familias aludidas que se deshagan de la mayoría de los que tienen. "Se volvió loca esa mujer", ha escrito un usuario de Twitter que agrega en otro tuit: "Mi esposa le quiere aplicar el método Kondo a mi biblioteca. Me va a provocar el divorcio".

Marie Kondo: "Prohibido tener más de 30 libros en casa" ¿Qué opinan? ��https://t.co/M7o1r8PD8A ��Los #lectores pusieron el grito en el cielo ante esta propuesta de @mariekondo para acabar con las estanterías llenas de #libros "¡30 libros. Ni uno más ni uno menos!" @konmari_co pic.twitter.com/Bd5aeQ9tlb — Soy Bibliotecario (@sbibliotecario) 11 de enero de 2019

Otra usuaria ha publicado orgullosa la foto de una habitación con las cuatro paredes llenas de libros y ha escrito: "Primero sale mi ropa interior que mis libros de mi casa". Y hay quien se pregunta: "¿Ella no escribirá más de 30 libros, no?".

Sin duda, entre sus entusiastas seguidores no vamos a encontrar a escritores, libreros, amantes de los libros (no electrónicos, los de pastas y hojas salidos de la imprenta). Sin embargo cuenta con la simpatía para el resto de sus días ( o eso parece en la serie) de Rachel y Kevin Friend a los que órdeno la casa en un pispás. Porque como toda persona influyente, Marie Kondo, amante del desorden para poder poner su orden, tiene followers (seguidores) y haters (odiadores).