Mariah Carey, 50 años en cifras astronómicas

MADRID, 26 (CHANCE)

Mariah Carey cumple 50 años este viernes, y en Amazon Music Unlimited queremos rendir homenaje a la diva del pop, que además este 2020 celebra tres décadas en la música, desde que publicara en 1990 su primer álbum de estudio.

MARIAH CAREY ¿SABÍAS QUÉ... ?

Mariah Carey es hija de una cantante de ópera irlandesa y de un ingeniero aeronáutico venezolano de descendencia afroamericana.

A pesar de las noticias del cuore y de alguno de sus escándalos que ha protagonizado como sus gallos intepretando 'All I Want For Christmas Is You', Mariah Carey tiene un palmarés nada desdeñable y una gran carrera. Ha vendido más de 175 millones de discos en todo el mundo y entre sus premios destacan:

5 Premios Grammy

21 World Music Awards

11 American Music Awards

14 Billboard Music Awards

Interpretó junto a Whitney Houston el tema de principal de la película 'El Príncipe de Egipto', 'When you believe', que ganó en 1998 el Óscar a la mejor canción original.

Ha estado casada en dos ocasiones: la primera con Tommy Mottola -que luego se casó con Thalia, durante un tiempo parecían dos clones y Carey no lo llevó nada bien el que su ex se casara con la que es a día de hoy su tercera esposa. Pero Mariah también se casó dos veces, la segunda con el rapero Nick Cannon, con quien tuvo dos hijos gemelos, un niño llamado Moroccan Scott y una niña llamada Monroe. Durante tres años estuvo unida al cantante mexicano Luis Miguel.

'Music Box' es su álbum más vendido en todo el mundo, con 30 millones de copias; y 'Merry Christmas' es el disco navideño más vendido de todos los tiempos.

En 2012, la conocida cadena musical VH1 posicionó a Carey en el segundo puesto de la lista de las *100 mujeres más grandes en la música*, solo detrás de Madonna. Y no solo está detrás de Madonna en cuestión de música sino también de patrimonio. Y es que si Madonna tiene un patrimonio estimado de 595 millones de dólares, el de Mariah Carey está alrededor de los 535 millones dólares, situándose entre los 10 cantnates más ricos en 2019.

Mariah ganó dinero casi en su totalidad a través de su trabajo en música y cine. Desde su debut en 1988 ha vendido más de 200 álbumes en todo el mundo y ganó cinco Grammys.

Cine: su primera participación en la gran pantalla fue en 1999, en la película 'The Bachelor', protagonizada por Chris O'Donnell y Renée Zellweger. En el año 2001 protagonizó 'Glitter', que la llevó a ganar el premio Razzie a la peor actriz principal. En el año 2010 participó en la película 'Precious'. Su interpretación le valió una nominación a los Premios del Sindicato de Actores.

El 24 de diciembre de 2018 la cantante batió el récord de escuchas en un sólo día, con su canción 'All I Want For Christmas Is You', con 10,8 millones de reproducciones. La cantante ha ganado más de 60 millones de dólares con la canción, según una estimación de 2016 de The Economist y en Spotify, Last Christmas ha recaudado más 1.5 millones de dólares.

Disfruta de álbumes emblemáticos como "Music Box", con temas como Hero, Dreamlover o Without You; "Merry Christmas", con su célebre canción 'All I want for Christmas is you'; "Butterfly", "E=MC2", "Rainbow" o el último, "Caution", publicado en 2018, entre otros.

LISTA DE ÁLBUMES DE ESTUDIO DE MARIAH CAREY

Mariah Carey (1990)

Emotions (1991)

Music Box (1993)

Merry Christmas (1994)

Daydream (1995)

Butterfly (1997)

Rainbow (1999)

Glitter (2001)

Charmbracelet (2002)

The Emancipation of Mimi (2005)

E=MC* (2008)

Memoirs of an Imperfect Angel (2009)

Merry Christmas II You (2010)

Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse (2014)

Caution (2018)

Grandes éxitos

También cuenta con varios recopilatorios, giras y umplugged de Mariah, como este de Greatest Hits, con todos los temazos de la cantante.