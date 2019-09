María Pombo desvela si sigue adelante la boda de su hermana Marta con Luis Giménez

MADRID, 18 (CHANCE)

María Pombo y Pablo Castellanos no han querido faltar al aniversario de una conocida agencia de viajes. La pareja de recién casados se ha mostrado de lo más feliz con sus primeros meses como casados, una situación que contrasta mucho con la vivida por la hermana de la influencer.

Y es que Marta Pombo ha tenido que hacer frente a los rumores de infidelidad de su prometido, Luis Giménez. Una situación que le llevó a compartir varios vídeos en sus stories donde insultaba a todos aquellos que decían que su novio le había sido infiel. Pasada la tormenta, María Pombo ha sido la encargada de asegurar que la boda de su hermana sigue adelante.

CHANCE: ¿Tenéis otro viaje planeado?

Pablo: Sí, en diciembre.

María: Pablo es un obsesionado del trabajo y no puede viajar tanto como yo. Algún viaje haremos.

CH: ¿Viaje complicado que por tiempo queráis hacer?

María: Ya lo hicimos con la luna de miel. Viaje largo, complicado, era en ese momento o nunca por el trabajo de pablo no teníamos ese tiempo de 19 días de viaje.

CH: ¿Qué tipo de viaje preferís?

Pablo: Más sol.

María: A los dos nos gusta el sol.

Pablo: En el viaje nos gustó cuando hay sol.

CH: ¿Qué balance hacéis de estos meses de casados?

María: Buenísimo. No he notado diferencia, ya vivíamos juntos.

CH: ¿Cómo va la casa?

María: sigue ahí, viendo qué pasa con la casa.

Pablo: Todo va bien.

CH: Sois muy jóvenes. ¿Veis ser padres cerca?

María: Por ahora estamos muy bien. Por ahora no.

Pablo: A corto plazo no.

CH: ¿Eres de las que presumirías de hijo en las redes sociales?

María: Tendría que pensarlo. Me costaría mucho no enseñar una parte importante de mi vida. Creo que sí lo enseñaría.

MARÍA POMBO: "MARTA LO PASÓ UN POCO MAL. HAY GENTE MUY MALA"

CH: Las redes tienen su parte positiva, pero también su parte negativa, ¿cómo lo vivís?

María: Tengo amigas con hijos y la gente opina mucho.

Pablo: A mí no me importaría. Me da igual. No creo que me sorprenda nada de lo que puedan decir.

CH: ¿Cómo va el tema de la boda de tu hermana.

María: Se casa dentro de dos semanas.

Pablo: Estamos ayudando con los preparativos.

CH: Salieron infidelidades...

María: Marta lo pasó un poco mal, la gente habla mucho y se inventan mucho. Hay gente muy mala.

CH: Las redes tienen su lado negativo.

María: Marta lo ha pasado mal. Nosotros lo hemos visto como una tontería porque vemos lo enamorados que están y es lo que importa.

CH: No ha pasado nada entonces.

María. Nada. Se casan el sábado. Están súper felices y es lo importante. Tiene ya su vestido de novia.