A María José Suárez le hace gracia que Escassi haya cocinado la receta de su madre a Hiba Abouk

Cuando todo apuntaba a que la relación de Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi se había enfriado tras salir a la luz la 'pareja' ha tenido una nueva cita. O eso aseguran en 'TardeAR', donde han revelado que el plato de 'chocos con papas' que compartió el pasado lunes la actriz en sus redes sociales junto a un emoticono de un corazón y otro de un chef, lo habría cocinado el jinete.

Pero el trasfondo real de este nuevo encuentro estaría en que la receta con la que el sevillano quiso conquistar por el estómago a la protagonista de 'El Príncipe' sería de la que fue su 'suegra' en los últimos tres años, la madre de María José Suárez, lo que ha provocado que Escassi reciba duras críticas por 'hacer leña del árbol caído' tras su polémica ruptura con la modelo.

Sin embargo, este gesto parece no importar en absoluto a la andaluza, que ha reaccionado con una gran sonrisa al hecho de que Álvaro cocinase para Hiba el plato estrella de su madre. Algo que le ha hecho incluso gracia viendo su gesto cuando Europa Press le ha preguntado por este asunto.

Aunque María José intenta aparentar indiferencia ante la incipiente relación de su ex con la actriz, lo cierto es que todavía está intentando pasar página tras el tumultuoso fin de su historia de amor con Escassi, sobre la que se sincera en exclusiva en '¡Hola!' este miércoles.

"Necesito mi tiempo de sanar y de duelo. Poco a poco. Claro que la vida sigue, por supuesto, y voy a estar muchísimo mejor, pero necesito también mi tiempo para sanar y ordenar las ideas", confiesa. Y es que aunque reconoce que sabía que lo suyo tenía 'fecha de caducidad', nunca hubiese imaginado que habría sido de una forma tan fea.

"Me pidió matrimonio varias veces y me regaló dos anillos de compromiso, pero nunca pensé en casarme con él. Sé cómo es y sabía que tarde o temprano iba a dar la cara. Sabía que iba a pasar, aunque de esta manera tan fea no. En una relación no quiero ni mentiras ni infidelidades. Por eso, nunca me planteé un futuro con él. Yo vivía un presente y me dejaba llevar. Nos emocionamos, nos ilusionamos y nos enamoramos, pero sabía que esta relación no iba a ser para toda la vida. Lo digo como lo siento. Lo que no me imaginaba es este final, que ha sido muy feo para una historia tan bonita", asegura.