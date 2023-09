María del Monte e Inmaculada Casal desvelan cómo se encuentran tras el violento asalto sufrido en su casa

MADRID, 15 (CHANCE)

El pasado 25 de agosto María del Monte e Inmaculada Casal vivían uno de los episodios más duros de sus vidas. Esa madrugada cinco encapuchados entraban en su casa de Sevilla y tras maniatarlas, amordazarlas y usar una violencia verbal extrema, con amenazas de muerte a la folclórica incluidas, arrasaban con todo lo de valor, robando dinero, todas sus joyas y objetos familiares de gran valor sentimental.

Un atraco que la policía todavía está investigando, del que todavía no se ha producido ninguna detención, y del que no se ha recuperado ninguno de los objetos sustraídos a la pareja, que tras confesar que ha sido una experiencia "traumática" que todavía les produce pesadillas por las noches, intentan retomar poco a poco la normalidad.

Y buena prueba de ello es que este jueves María e Inmaculada han reaparecido tras el asalto. Lo han hecho por separado y en dos ciudades distintas; la artista, en Madrid, en la fiesta de presentación de la nueva temporada de TVE, y la periodista en Sevilla en la presentación de la programación de Canal Sur, cadena en la que trabaja desde hace tres décadas.

Muy emocionada, la cantante de 'Salta la rana' ha confesado que "no estoy bien del todo" tras el brutal atraco que sufrió hace apenas 20 días, pero que está "intentando una vez más salir y seguir hacia adelante". Sin embargo, prefiere no entrar en detalles sobre el suceso "primero porque me duele demasiado y segundo porque no debo. No puedo hablar" ha afirmado, muy afectada al recordar lo que vivió durante el robo.

Más entera se ha mostrado Inmaculada, que nos ha contado que la "investigación todavía está abierta", admitiendo que tanto a ella como a María les va a costar mucho "recomponerse, sobre todo anímicamente". "Ha sido un susto muy grande" añade.

Sin embargo, y demostrando su fuerza en estos durísimos momentos, la periodista asegura que "aparte de lo que se han llevado, lo más importante es que estamos sanos, estamos bien, somos mujeres valientes y fuertes y lo importante es que estamos sanas y la vida continúa".