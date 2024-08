María Ángeles Grajal y su silencio en medio de las polémicas demandas por la herencia de Jaime Ostos

MADRID, 10 (CHANCE)

La herencia del fallecido torero Jaime Ostos ha desencadenado un enfrentamiento familiar de gran magnitud. Tres de sus hijos, Jaime Jr., Gabriela y Gisela, han emprendido acciones legales contra su hermano Jacobo Ostos y la viuda del torero, María Ángeles Grajal, ya que los acusan de numerosas irregularidades en la gestión de la herencia.

El conflicto ha generado una gran tensión que ha rodeado a la familia desde la muerte del torero en enero de 2022. A pesar de las acusaciones y el creciente escándalo, la viuda de Ostos ha optado por mantenerse al margen de la polémica en sus declaraciones públicas.

En un reciente evento en Marbella, María Ángeles fue preguntada por los problemas legales que enfrenta con los hijos mayores de su difunto esposo. La doctora se mostró reservada y evitó hacer comentarios directos sobre la situación. "Yo no hablo de problemas. No me preguntes porque no te voy a contestar a eso", declaró Grajal, quien prefirió centrarse en disfrutar de la corrida nocturna a la que asistía.

Este conflicto familiar sigue sin resolverse y se espera que las tensiones aumenten a medida que el proceso legal avanza. Mientras tanto, María Ángeles Grajal y Jacobo Ostos se enfrentan a las demandas de sus familiares, quienes buscan aclarar las supuestas irregularidades en la gestión de la herencia del torero.