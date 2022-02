Margarita del Val adelanta una nueva característica de la ómicron 'sigilosa': "Que nadie lo piense"

Margarita del Val, viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha vuelto a pronunciar sobre múltiples asuntos relacionados con la pandemia. En una entrevista radiofónica, ha señalado que con ómicron "no haría falta" una tercera dosis para las personas que se han contagiado de esta variante porque para el sistema inmunitario "no es necesaria" pero que "es valorable" para futuras variantes de la covid-19. Sobre la ómicron silenciosa, ha remarcado que la dosis de refuerzo tampoco sería necesaria. Asimismo, calificaba de "error" llamarla sigilosa porque se detecta "con todas las ondas de PCR e incluso mejor que la anterior. Su nombre viene de que no se puede tipar tan fácilmente si es una u otra variante porque todavía no se le han visto propiedades biológicas claras aunque su nombre correcto sería ómicron 2".





"Para los vacunados con dos dosis y contagiados con ómicron, el momento de ponerse la tercera dosis será cuando haya una variante distinta de ómicron", decía Del Val. De hecho, añadía que "si surge una nueva variante, digamos PI, y se recomienda vacunarse frente a PI, entonces será interesante valorar dicha vacuna. Para los inmunólogos, no hace falta, actualmente, una dosis de refuerzo para las personas que ya tienen dos dosis y se han infectado de ómicron o que tienen una dosis y se han infectado un par de veces". La prestigiosa viróloga, en este sentido, ha argumentado que el sistema inmunitario, si la persona está vacunada y se ha infectado con ómicron, "tiene una inmunidad tan potente que no necesita una dosis adicional".

Respecto a las diferencias entre ómicron y delta, Margarita del Val ha asegurado que la primera "es un poquito más suave pero todavía no está del todo claro" en el grupo poblacional con más edad. No obstante, ha lanzado una advertencia. Mientras que la variante delta "afectaba a pocos vacunados en los que era suave", ómicron infecta "a una gran parte de vacunados y eso hace que parezca leve", pero en la afección de personas que sí son de riesgo, "las que no están vacunadas, hay una diferencia pequeña entre las dos variantes".





La viróloga también incidía en la importancia de tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del virus como una adecuada ventilación y uso "de filtros EPA, de medidores CO2, de diseñar y facilitar el diseño de nuevos aparatos con coste minimizado puedan airear interiores, algo que va a servir para evitar la transmisión de este y otros virus de transmisión respiratoria".

Síntomas de ómicron 'sigilosa': ¿cómo saber si estás contagiado de la nueva subvariante?

Los síntomas de estas subvariante son similares a los de ómicron y también pueden presentarse cuadros asintomáticos de la enfermedad. La información aún es escasa debido a que es una mutación relativamente nueva y no se conoce todavía si es igual, menos o más contagiosa que la variante ómicron original o si se pueden producir reinfecciones.

Por tanto, los contagiados con la nueva variante 'silenciosa' BA.2 pueden sufrir síntomas como congestión nasal, dolor de garganta, tos seca, cansancio y dolores musculares sobre todo en la zona lumbar, dolor de cabeza, cansancio y fiebre.

La incertidumbre con esta nueva aparición aumenta debido a que se desconoce cómo se comporta esta variante. Esto hace que aún no se sepa si las personas que se han contagiado de otras variantes pueden volver a pasar la enfermedad si se infectan con esta nueva mutación. Este coronavirus presenta 28 cambios respecto a ómicron original y la buena noticia y la mala esta en el gen S.

