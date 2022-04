El mapa que muestra los mejores destinos para viajar este verano: uno de ellos está en España

La Semana Santa ha supuesto, para muchos españoles, un parón en la rutina y unos días en los que hacer las maletas y salir de nuestro lugar de residencia. Algunos han optado por la costa, otros por la montaña y los hay que han decidido patear una ciudad fuera de nuestras fronteras. Tras estas minivacaciones, muchos ponemos la vista en verano, donde tendremos el próximo periodo de descanso en el que aprovechar para hacer un viaje en familia, pareja o con amigos.

Si todavía no has elegido destino para estos meses, aquí encontrarás un listado con varios destinos por todo el mundo. Opciones para tumbarte al sol y disfrutar de la playa, turismo por ciudades espectaculares o lugares con paisajes que no te dejarán indiferente. Además, en la lista hay una ciudad española, que si todavía no conoces, no puedes dejar de visitar.





Si buscas una ciudad por Europa, puedes optar por Dijón, en Francia, donde predomina la tradición gastronómica, además de casas con entramado de madera, palacios con varios siglos de historia y una catedral gótica que no te dejará indiferente. Este es uno de los lugares que recomienda la CNN en el listado de sitios para viajar este 2022. Aquí también encontramos Nápoles, de la que destacan sus ruinas, además de ser la ciudad donde nació la pizza.

Si prefieres un sitio de playa, donde dejarte impresionar, aquí van tres opciones. Antigua y Barbuda, un país donde se unen el Atlántico y el Caribe, donde destacan sus playas con arrecifes y su bosque pluvial. Islas Bijagós, un grupo de decenas de islotes ubicado en el Atlántico, con paisajes naturalres realmente espectaculares. Más cerca de España, Islas Orkney, en Reino Unido. Un archipiélago ubicado en Escocia, con unas 70 islas, y muchas de ellas deshabitadas.

En caso de que quieras disfrutar de la naturaleza, puedes hacerlos en los Parques Nacionales de Gabón, ubicados en África Central, que además celebran su vigésimo aniversario este año. Una opción distinta es el Desierto de Munga Thirri Simpson, en Australia. Naturaleza, pero sobre todo animales, encontrará en la Bahía de Disko, un lugar de ballenas, iceberg y trineos tirados por perros, ubicado en la costa de Groenlandia.

Valencia, uno de los destinos para viajar este 2022 según la CNN

En el listado encontramos una ciudad española: Valencia. Destacan que es la Capital Mundial del Diseño este 2022, además de la tercera ciudad más grande de España. En cuanto a lugares destacados, no puede faltar la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la que puedes encontrar un planetario, un museo de ciencias y el acuadrio más grande de toda Europa. En cuanto a la gastronomía destacada la paella y el restaurante del chef Ricard Camarena, con dos estrellas Michelín.

Ciudad de las Artes y las Ciencias