Malala, la ganadora más joven del premio Nobel, se gradúa en la Universidad de Oxford

Malala Yousafzai empezó se convirtió en un símbolo mundial con 15 años porque se atrevió a levantar su voz para defender el derecho a la educación de las niñas, aunque ese fue el motivo por el que recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús a casa después de salir de la escuela en la ciudad de Mingora, en el noroeste de Pakistán.

Malala fue intervenida quirúrgicamente, pero consiguió sobrevivir al atentado tras varias semanas en cuidados intensivos. Después del suceso, ha seguido luchando para que las niñas de su país puedan tener acceso a una educación gratuita y obligatoria.

Después del atentado se mudó a Birmingham (Reino Unido) para estudiar en la una escuela secundaria y posteriormente continuar sus estudios en la Universidad de Oxford donde se ha licenciado en filosofía, política y economía, donde recientemente se ha graduado a sus 22 años. Malala ha compartido dos fotos celebrando el titulo con sus familiares en su perfil de Twitter, donde expresa su “alegría y gratitud”. Ha explicado que se tomará un tiempo para descansar y que no sabe “qué es lo siguiente”.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. �� pic.twitter.com/AUxN55cUAf