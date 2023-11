La madre de Santi Coca dice que se le ha hecho "muy largo" el proceso y que recordar lo ocurrido es "revolver el dolor"

Un testigo, conocido de los acusados, dice que solamente Coca y el acusado prófugo se pegaron y que la víctima golpeó primero

Fátima Hacine-Bacha, madre de Santi Coca, el joven de San Sebastián que falleció a los 17 años en el hospital por un derrame cerebral dos días después de recibir una paliza en el exterior una discoteca donostiarra el 26 de abril de 2019, ha lamentado que este proceso se le ha hecho "muy largo" y que cada vez que recuerda lo ocurrido es "una depresión" y "revolver el dolor".

En la tercera sesión del juicio que se desarrolla por estos hechos en la Audiencia de Gipuzkoa contra cinco de los seis acusados, ya que uno se encuentra en paradero desconocido, en la capital guipuzcoana, han continuado declarando testigos, algunos de los cuales estaban citados para este pasado lunes pero no dio tiempo.

La madre de Santi Coca ha recordado que el 26 de abril de 2019 su hijo le dijo que quería salir con su hermano de fiesta. Según ha relatado, éste último, Iker Coca, la llamó de madrugada para decirle que "estaba en la ambulancia y que no estaba bien". "Fui al hospital y me enteré que estaba en derrame cerebral", ha recordado muy emocionada, para añadir que pidió a los médicos poder estar con su hijo "sabiendo que ya se iba" y pasó "las convulsiones con él".

Según ha explicado, después llegaron al hospital los amigos de Iker Coca y le fueron contando "lo que sucedió esa noche". La madre de Santi Coca le ha recordado como "un chaval muy alegre, súper cariñoso y respetuoso". Además, ha señalado que le contaba todo y era "muy casero, súper familiar y sociable". "Para mí ejemplar, con sus valores", ha destacado.

Asimismo, ha relatado que su hijo estudiaba física y química porque quería ser ingeniero. "Tenía un horizonte para acabar sus estudios", ha señalado, al tiempo que ha recordado que hoy cumpliría 20 años. Por otro lado, ha desmentido que Santi Coca hubiera estado en ningún reformatorio, ni centro de menores, como afirmó uno de los letrados de la defensa. "Siempre ha estado con nosotros en casa salvo tres semanas que se fue a Inglaterra a estudiar", ha indicado.

Por otro lado, ha confesado que este proceso, hasta la celebración del juicio, se le ha hecho "muy largo", porque cada vez que revive la historia "es una depresión" y supone "revolver el dolor". Tras su declaración ha abandonado la sala tras asegurar que prefiere mantenerse "al margen" del juicio.

A continuación, ha declarado también como testigo un conocido y amigo de algunos de los acusados, que ha recordado que estuvieron de fiesta en la discoteca junto a la cual tuvieron lugar los hechos. Según ha señalado, después de que uno de los acusados le quitara el paquete de tabaco a uno de los amigos de Iker Coca, "se lo devolvió tranquilamente". "Luego vino Santi y le pegó un puñetazo a 'el Argelino'", que es el mote que tenía el acusado que se encuentra prófugo de la justicia.

Este testigo ha asegurado que los únicos que se pegaron fueron 'el Argelino' y Santi Coca, el resto de acusados "andaban en la zona" pero "no les vi hacer nada". Así, ha incidido en que, a su juicio, fue "una pelea de una persona contra otra, nada más".

"DESPLOME TIPO KO"

También ha recordado que 'el Argelino' propinó un golpe a Coca y éste cayó al suelo, en lo que ha calificado de "desplome tipo de KO", tras lo cual el primero "le siguió pegando". Además, ha indicado que 'el Argelino' se puso "muy loco cuando Santi le pegó". Por otro lado, ha señalado que "más tarde", una vez que ya se había iniciado esa pelea, "se formó un tumulto" en el que "había dos grupos entremezclados", en total unas "diez o quince personas".

A ello ha añadido que en ese momento se encontraba con el acusado, que quitó el paquete de tabaco a uno de los amigos del hermano de la víctima, que le dijo: "la que se ha liado".

Otro testigo que tenía que haber declarado este pasado lunes pero, por falta de tiempo lo ha hecho hoy, ha señalado que conocía "del colegio" a Santi Coca. Según ha relatado, la madrugada de los hechos, tras salir de la discoteca, vio "un bulto de gente, unas 10 o 15 personas", pero no el "inicio de la pelea".

"Todos no pegaban, pero era contra una persona que cae al suelo y le siguen pegando", ha recordado, al tiempo que ha señalado que en aquel momento no se dio cuenta de que la persona que había caído era Coca, al que "pegaban puñetazos y patadas con violencia, como pateando un balón de fútbol".

A preguntas de las partes ha incidido en que en el grupo de gente se veían "muchas manos". "Había barullo", ha indicado, y ha indicado que él se mantuvo "al margen". A continuación, otro testigo que conocía "de vista" al acusado prófugo de la justicia, ha señalado que salió con él de la discoteca pero se separaron después.

Según ha afirmado, lo siguiente que vio fue que "había una pelea y 'el Argelino' estaba pegando", por lo que fue a "separarle", lo cual hizo "estirándole del abrigo". Tras reconocer que tiene el recuerdo "borroso" porque había bebido alcohol, ha indicado que también se acercó una chica y luego fue a "buscar la gorra de 'el Argelino', que la estaba buscando". "Apareció otra persona y le estuve tranquilizando porque o estaba o se iba a meter en el ajo". Este testigo no ha reconocido en sala a ninguno de los acusados.

PATADAS Y EMPUJONES

Otro de los testigos, amigo del hermano de Santi Coca, ha recordado que, cuando salió de la discoteca, uno de sus amigos le dijo que le habían robado el paquete de tabaco pero "como no había tensión, no le di importancia, y me retiré". Después, ha señalado que "de un momento a otro" vio cómo "un grupo de unos cinco chavales se estaba echando encima de Santi y le empezaron a asestar patadas incontrolablemente".

"Vi empujones, como que se le echaban encima y Santi cae al suelo", ha indicado, para añadir que una vez en el suelo "empezaron a darle patadas y a enseñarse con él". "Me quedé bastante en shock, grité y pedí ayuda", ha relatado. Este testigo ha reconocido solamente a uno de los acusados como a uno de los que estaban en el grupo golpeando a la víctima.

También ha señalado que vio que Iker Coca y otros amigos se metían para parar a los agresores, que salieron "corriendo a unos antes que otros pero no sé por qué pararon", en alusión al final de la agresión. Durante la sesión, que se prevé se prolongará hasta las cinco y media de la tarde, han declarado otros testigos.