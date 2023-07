Lucía Rivera habla de su relación con Kika Cerqueira

MADRID, 19 (CHANCE)

SUNGLASS HUT ha presentado este miércoles las colecciones de gafas de sol para esta temporada de verano con Lucia Rivera y Kika Cerqueira. Un evento en el que hemos podido ver a las dos jóvenes juntas después de conocerse hace meses que sus padres, Cayetano Rivera y María Cerqueira mantienen una relación sentimental.

Hasta allí se ha desplazado un equipo de Europa Press y Lucía nos ha confesado que se lleva fenomenal con su nueva 'hermana': "Todo genial, me hace mucha ilusión, es una mujer muy trabajadora y muy educada", asegurando que no es la primera vez que hablan entre ellas: "Teníamos contacto por redes porque además las dos trabajamos en lo mismo, ella leyó mi libro y me apoyó mucho con eso".

Lucía ha reflexionado ante la prensa sobre lo bonito que es encontrarse con una persona tan especial como Kika: "cuando de repente te encuentras con personas que llegan en un momento determinado y son como si fueran tus hermanos".

La modelo está "encantada" con esta nueva relación porque "una hermana me hacía falta, yo feliz de poder tener una hermana a quien contarle mis cosas". Tanto es así que ahora que tiene un vínculo con ella, espera que sus padres no se separen: "Esperemos que no, vamos a intentar que todo sea bonito".

En cuanto a la relación que mantiene con la presentadora de televisión y pareja actual de su padre, Lucía nos ha desvelado que "es una mujer increíble, no tengo una mala palabra que decir de ella, desde que la vi dije 'guau'. Al final da miedo cuando una persona nueva entra en tu vida, fue conocerla y decir 'guau, que tranquilidad'".

Lucía también nos ha hablado de su libro y de todo lo que detalló en él, algo de lo que no tiene miedo ya que "la verdad llega a todas partes y todo lo que esté hecho con el corazón". Cuando lo escribió, la joven recibió el apoyo completo de su padre: "Está muy orgulloso de mí y me apoyó hasta el final".

La hija de Blanca Romero nos ha desvelado que su padre "está feliz, está contento, está guapo... siempre fue una persona alegre, muy introvertida" y que su relación con él "es especial y con mi madre también, yo me crié con mis abuelos, en cuanto me hice amiga de él nunca ha habido un distanciamiento" .

"Estamos todos felices" nos aseguraba Lucía, dejando claro que a pesar del divorcio entre su padre y Eva, lo que desea es que "todos sean felices". Eso sí, no quiere oír hablar de boda entre el torero y María: "No me metas en esos líos... las bodas no me gustan, por favor parad de casaros que os divorciáis al poco".

La modelo, en cuanto a su vida sentimental, nos ha confesado que "siempre estuve abierta al amor, pero estoy muy bien sola y cuando estás bien sola y creas una relación buena contigo, sabes lo que quieres. Si te tratas mal, es muy fácil que te traten mal porque tú misma lo haces".

Por último, Lucía nos ha desvelado que "todavía" no ha hablado con Kiko Rivera después de haber sido intervenido del corazón "porque no he parado, no he mirado el móvil para nada, me alegro de su mejoría y su salud me preocupa bastante, pero debemos de intentar no darle sensacionalismo porque es un tema grave, no es por culparos a vosotros, pero abusamos del sensacionalismo".