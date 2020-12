Lucía Etxebarría, aterrada después de que Irene Montero aplaudiera los 'ladrillazos' contra la escritora

Lucía Etxebarría se ha mostrado muy crítica con la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que la dirigente de Unidas Podemos aplaudiera el momento en el que a la escritora se le entregara este viernes el “premio” Ladrillo por, según la organización COGAM (colectivo LGTBI de Madrid) mostrar actitudes contrarias a estas personas. Lógicamente, Lucía Etxebarría no asistió a recoger este “reconocimiento”.

Pero no todo quedó ahí, ya que la escritora decidió reaccionar a través de su cuenta oficial de Twitter, acusando a Irene Montero de incitar a un acoso contra ella.

Una indignación que Etxebarría ha mostrado a través de la publicación de un vídeo donde ha manifestado su miedo a posibles agresiones, como ya le ha ocurrido en un par de ocasiones, tal y como ha relatado en el vídeo. Además, ha remarcado que en caso de volver a sufrir algún tipo de altercado, responsabilizará directamente a la organización de COGAM.

La enfermedad de Etxebarría que le impide defenderse de las agresiones

“Soy Lucía Etxebarría, madre de una hija, con una madre con una enfermedad degenerativa y soy una persona. Me duele un brazo que no puedo usar debido a una artrosis degenerativa, y el otro brazo tampoco puedo usarlo, por lo que no puedo defenderme de una agresión”, ha comenzado manifestando la popular escritora.

Aquí el momento en que incitaban a tirarme un ladrillo pic.twitter.com/AHdz8q1Gmz — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) December 18, 2020

A continuación, ha precisado su difícil día a día como consecuencia de su delicado estado de salud: “Cada día voy a un supermercado y a sacar a unos perros. Llevo denunciando ante la prensa que yo y mucha gente como yo recibimos a diario acosos, insultos y amenazas. No puedo salir a la calle sola porque tengo miedo”.

La escritora lamenta los aplausos de Irene Montero

Tras expresar su miedo, ha lamentado los hechos ocurridos este viernes en la sede del Ministerio de Cultura y Deportes: “Una organización que recibe 300 mil euros al año me acusó de insultar a las transexuales, cuando no lo he hecho nunca, y me llamaron plagiadora e incitó un acoso contra mí diciendo que me daban el premio Ladrillo. La ministra de Igualdad aplaudía, y la concejala del PSOE no aplaudió pero no se levantó. ¿Qué he hecho yo para esto? Discutir una ley que no es una ley para mujeres transexuales, sino que su objeto jurídico es para cualquiera. Una ley que no ha pasado por el Reino Unido tras ver las consecuencias en Canadá, una ley que alienta a hormonar a menores y darle un tratamiento experimental”, subraya Lucía Etxebarría.

En el acto en el que han alentado a tirarme ladrillos también estaba la concejala de asuntos sociales del PSOE. Ha tenido el detalle de no aplaudir ,pero tampoco se ha levantado y se ha ido. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) December 18, 2020

Una ley que no aconsejan los especialistas

La escritora ha esgrimido sus argumentos remarcando que previamente habían advertido sobre ello psicólogos de toda España. Para finalizar, alertaba: “He recibido dos agresiones que he denunciado a la policía y ha pasado de mi bastante... Si vuelvo a ser agredida haré directamente responsable a esa organización (COGAM). Más allá de esto, el PSOE no nos va a ayudar. Podemos está iniciando una guerra misógina contra nosotras, Ciudadanos se ha unido a Podemos para apoyar una ley misógina en el Parlament de Cataluña. PP y Vox se lavan las manos porque ganan seguidores”, lamenta.

La escritora reprocha a Montero su cinismo

Además, la escritora ha reprochado el cinismo de la ministra Irene Montero, al quejarse de los escraches cuando alienta a otras mujeres a que le tiren ladrillos: "Me pregunto cómo tiene Irene Montero la cara de cemento para quejarse de sus escraches cuando tiene a policías pagados con nuestros impuestos en la puerta, día y noche, mientras alienta a que a una mujer que no tiene protección le tiren ladrillos”, espresaba Etxebarría en Twitter.