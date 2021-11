Lucía Etxebarria: Su enfrentamiento con Irene Montero, acusaciones de plagio y el origen del nombre de su hija

Sus éxitos literarios la preceden. Ganó el Nadal, el Primavera y el Planeta, entre otros prestigiosos premios. Lucía Etxebarria es valenciana, licenciada en Filología inglesa y Periodismo y también la menor de una larga familia de siete hermanos. Se reconoce como una trabajadora incansable, con una vida muy interesante. Sin embargo sus grandes logros en la escritura se han entremezclado con algunas polémicas, que la escritora no ha dudado en capear, porque Lucía es "todo pasión", tal y como la definía Rosa Villacastín en una entrevista en Diez Minutos.

SU VIDA EN LAVAPIÉS

Se sabe donde vive porque en su barrio, el intercultural Lavapiés, situado en el corazón de Madrid, ha trascurrido alguna de sus obras. Lo ha hecho en 'Cosmofobia' (ed. Destino) en el que Etxebarria reflejaba precisamente los problemas de convivencia que allí se vivían.

En toda gran urbe, reconocía la escritora en una entrevista a Ep, "existe un barrio de origen humilde en el que conviven grupos sociales muy diferentes: los del barrio "de toda la vida", los inmigrantes y los bobos (bohemian bourgeois) que se van a vivir allí porque quieren un alojamiento céntrico y barato. Todos estos grupos conviven pero no se mezclan, y conforman por tanto una sociedad multicultural pero no intercultural".

SU HIJA ALLEGRA Y LA RAZÓN DE SU NOMBRE

La autora de 'Amor, curiosidad, prozac y dudas' siempre ha hecho gala de una preocupación por todo aquello que la rodea en la vida cotidiana y en especial de lo que pueda afectar a su hija Allegra, que es como ella misma ha confesado, su mayor fuente de felicidad.

La pasión de Lucía por el cine quedaba precisamente reflejada en el nombre que eligió para ella. "Se llama Allegra, por el personaje de Jennifer Jason Leigh en eXistenZ", explicaba en Decine21.

Allegra, que tiene 16 años le ayudó a 'centrarse' porque por 'sí misma "no lo hubiera conseguido. (...) Como mi hija era más importante que yo, me tuve que responsabilizar de ella y eso me salvó", le confesaba a Rosa Villacastín.

No obstante reconoce que "es posible que si hubiera tenido más (hijos) no hubiera podido hacer todas las cosas que he hecho. Yo creo mucho en el destino y si el destino ha decidido que no los tenga, será porque estoy destinada a otra cosa".

Lucía Etxebarria se ha referido también en alguna ocasión a la enfermedad rara que padece su hija. "No tiene ni pabellón auricular ni oído interno, y además sufre un desplazamiento de mandíbula que solo puede corregirse con aparato".





CONTRA EL FEMINISMO DE IRENE MONTERO

En 2019 con motivo de la publicación de su libro 'Mujeres extraordinarias' la escritora reconocía que el feminismo vivía "el mejor momento que ha tenido nunca", pues el que esté llegando a series de televisión, a estampados de camisetas de cadenas de tiendas o a cantantes como Beyoncé es algo que no ha vivido antes en la "lucha feminista".

De hecho, en su libro, reivindicaba que existe "una historia en paralelo, la de las mujeres", que muchas veces ha sido silenciada, cuando no cambiada con "mentiras" que se han reproducido a lo largo del tiempo y lamentaba que escritoras que hace años "iban de supermachistas y de decir que no existe la literatura de mujeres".

En Diez Minutos dejaba claro que "feminismo solo hay uno, el de la igualdad, que viene desde la Ilustración, que dice que las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos. Después, están los experimentos hechos con gaseosa".

Para Lucía es "absurdo que una mujer de VOX no pueda hablar con una del PSOE o de UP. Yo soy de la opinión de crear una asociación que nos una a todas, y que no nos separe".

Un feminismo que no comulga con el de Irene Montero. "Yo a eso no lo considero feminismo. Lo que hace Irene Montero para mí no es feminismo", le explicaba a Villacastín.

ENFRENTAMIENTO CON IRENE MONTERO

Pero con la ministra de Igualdad ha protagonizado algún desencuentro más. Etxebarría se mostraba muy crítica con ella, después de que aplaudiera que se la entregara el “premio” Ladrillo por, según la organización COGAM (colectivo LGTBI de Madrid) mostrar actitudes contrarias a estas personas, reconocimiento que ella no pasó a recoger.

Pero no todo quedó ahí, ya que la escritora decidió reaccionar a través de su cuenta oficial de Twitter, acusando a Irene Montero de incitar a un acoso contra ella. "Una organización que recibe 300 mil euros al año me acusó de insultar a las transexuales, cuando no lo he hecho nunca, y me llamaron plagiadora e incitó un acoso contra mí diciendo que me daban el premio Ladrillo. La ministra de Igualdad aplaudía, y la concejala del PSOE no aplaudió pero no se levantó. ¿Qué he hecho yo para esto? Discutir una ley que no es una ley para mujeres transexuales, sino que su objeto jurídico es para cualquiera. Una ley que no ha pasado por el Reino Unido tras ver las consecuencias en Canadá, una ley que alienta a hormonar a menores y darle un tratamiento experimental”, señalaba la escritora.

También censuraba el cinismo de la titular de Igualdad al quejarse de los escraches cuando alentaba a otras mujeres a que le tiraran ladrillos: "Me pregunto cómo tiene Irene Montero la cara de cemento para quejarse de sus escraches cuando tiene a policías pagados con nuestros impuestos en la puerta, día y noche, mientras alienta a que a una mujer que no tiene protección le tiren ladrillos”.

DENUNCIADA POR PLAGIO

El psicólogo valenciano Jorge Castelló, denunció a la escritora por plagiar fragmentos de uno de sus artículos en el libro 'Ya no sufro por amor'. Sin embargo todo terminó con un acuerdo entre ambas partesque pasaba por reconocer que se cometió un "error material" al no citar a Castelló en la obra.

En la resolución se dejaba claro que "las partes reconocen que, en ningún caso, ha existido una intencionalidad maliciosa en la redacción de su obra por parte de Doña Lucía Echevarria, siendo evidente que, no siendo psicóloga debía documentarse en estudios o análisis efectuados por profesionales en la materia, todo ello sin que se haya pretendido usurpar la paternidad del trabajo del demandante".

Castelló manifestó que "aceptaba públicamente la explicación del error material para dar cuenta de que no se me cita debidamente en 'Ya no sufro por amor' cuando se utiliza mi trabajo". Además, señalaba que había acordado que Etxebarría le pagara 3.000 euros de indemnización.

MANÍAS COMO ESCRITORA

Lucía ha renocido que 'odia' que la llamen por teléfono mientras escribe "y mucho más" si es para intentar venderle "un plan de pensiones, una tarjeta de crédito o un abono a Tele 2".

Si algo tiene la escritora valenciana es que no tiene pelos en la lengua y que comparte además lo que piensa, lo que le molesta o con lo que discrepa en las redes sociales:

Nos deberíamos preguntar todas si esta manía de las politicas de salir en revistas de moda luciendo palmito y modelín no las desprestigia. Cuando un político salga en Icon mostrando ropa interior de Calvin Klein, me llamáis https://t.co/TJFw1k37fp — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) March 19, 2018

RETIRADA CONTRA LA PIRATERÍA

En este sentido, precisamente en 2011 llegó a protagonizar portadas y tertulias tras soltar la bomba a través de su perfil en Facebook de que dejaría de escribir por una "larga temporada" por culpa de la piratería. "Dado que he comprobado hoy que se han descargado más copias ilegales de mi novela que copias han sido compradas, anuncio oficialmente que no voy a volver a publicar libros en una temporada muy larga".

La ganadora del Planeta dejaba claro que "no le apetecía pasarse tres años trabajando como una negra para esto".

'CAMPAMENTO DE VERANO'

Dos años más tarde, en 2013, la escritora entraba a formar parte del elenco del reality de supervivencia de Telecinco "Campamento de verano", según se publicó entonces "para pagar sus deudas".

No era la primera vez que le ofrecían formar parte de uno de estos programas de televisión. Según La Vanguardia, en su momento también le ofrecieron la posibilidad de entrar en 'Acorralados', si bien en aquella ocasión lo rechazó "porque estaba en proceso de adopción".

SI NO HUBIERA PUBLICADO, SERÍA....

Pero los realities no se encuentran entre sus grandes pasiones. Lucía ha reconocido que lo que le gusta es ir a conciertos, cocinar, leer, ir al cine y al teatro, jugar con su hija y pasear con el perro. "Voy al gimnasio regularmente, pero más por obligación que por afición. No me gusta nada salir a cenar a restaurantes, ni ir de compras".

Lucía ha trabajado desde los 18 años y según ha reconocido ha tocado todos los palos, desde azafata de congresos, pasando por intérprete, traductora, periodista hasta responsable de comunicación y marketing en tres multinacionales. Ha llegado a reconocer que si no le hubieran publicado a día de hoy "o bien sería alta ejecutiva en una multinacional (que era el camino que llevaba y que no me gustaba nada), o bien lo habría tirado todo por la borda y me habría dedicado a trabajar con niños".

ESCRITORA INFANTIL

Precisamente Lucía en una faceta quizás menos conocida, también ha publicado un libro infantil 'La fantástica niña pequeña y la cigüeña pedigüeña' . "Es un libro que explica por qué a los niños ya no los trae la cigüeña y también por qué hay niños de muchos tipos y de muchos colores. Lo escribí para mi hija, que es la protagonista, y porque no encontraba ningún libro para niños que explicase estos temas".

La autora señalaba que en España no se les regala muchos cuentos a los niños, "lo veo en mi propia hija, porque la única que le compra cuentos por su cumpleaños soy yo, a nadie más se le ocurre. Y si no le inculcas a un niño el amor por los libros y el hábito por la lectura desde pequeño, no tiene sentido que cuando llegue a adolescente te quejes de que sólo le interesa hacer botellón".