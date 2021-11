Arantxa Sánchez Vicario: lo que esconde su grito de guerra, la 'cruz' de su vida y dónde vive ahora

Es una de las deportistas españolas más internacionales y también de las más queridas. Arantxa Sánchez Vicario hizo historia un 10 de junio de 1989 cuando con tan solo 17 años derrotó a la entonces número uno, Steffi Graf en la final de Roland Garros, lo que la catapultó como la jugadora más joven en ganar el título parisino.

Ese día Arantxa hizo historia en el tenis, pero también en el deporte español. "Los números para recordar: 7-6 3-6 y 7-5 y dos horas y cincuenta y ocho minutos que fue lo que duró la vibrante final", recuerda Eduardo Merino en su blog en COPE, 'Las merinadas deportivas de Edu".









LA PRIMERA VEZ QUE SU MADRE LA VIO LLORAR

"Ha sido una bonita final. Doy las gracias a mis padres, a mi familia, a mi entrenador y a todos ustedes. Gracias por decir ‘adelante Arantxa, es todo tan bonito. Ha sido muy emocionante. Ha sido el día más importante en mi vida y un paso más muy notable en mi carrera. Un partido en el que estaré pensando todos los días de mi vida. Inolvidable", señalaba la tenista tras alzarse con el título. Tal fue su emoción al derrotar a Steffi Graf: que su propia madre, Marisa Vicario llegó a confesar que "era la primera vez que la había visto llorar". "Creo que todavía no se ha dado cuenta de lo que ha hecho", señalaba.

Aunque la marca sólo le duraría un año, ya que en la siguiente edición, la serbia Monica Seles se alazaría con el título, esa fecha marcaría un antes y un después en este deporte y desde entonces los partidos entre Steffi y Arantxa se convertirían en una cita marcada en rojo en el calendario.

Pero además delRoland Garros y de los numerosos triunfos de Arantxa, que con tan solo 13 años ya jugaba al tenis de manera profesional, hay que sumarle los Juegos Olímpicos en los que participó hasta en cinco ocasiones y en los que se sumó dos medallas de plata y otras tantas de bronce.

Los medios de comunicación no nos dedicaban a las mujeres el tiempo que le dedicaban a los hombres

EL TENIS FEMENINO PASA A PRIMER PLANO

Pero la gran victoria de 'Aranchísima' también se vivió fuera de las canchas; su carisma y excelente juego lograron poner el foco en el tenis femenino. “Los medios de comunicación no nos dedicaban a las mujeres el tiempo que le dedicaban a los hombres, aunque también es cierto que en esos años no había figuras femeninas tan destacadas”, recordaba Sánchez Vicarioen el programa de COPE, 'La Noche de Adolfo Arjona'.

En este sentido, la tenista confesaba lo “indignadísima” que llegó a estar tras su victoria en el Campeonato de España en 1985, porque ella y su rival tuvieron que cambiar de pista durante el partido para dejar libre la pista principal para la final masculina que iba a ser retransmitida por televisión, en cuya final dicho sea de paso ganó su hermano Emilio.

Los medios de comunicación no nos dedicaban a las mujeres el tiempo que le dedicaban a los hombres

PODER MENTAL

Tocar la excelencia como ha hecho Arantxa no solo es cuestión de físico, también de mucho trabajo, muchas concesiones y de una gran fortaleza mental. En 'La Noche de Adolfo Arjona' la tenista reconocía que el tenis no solo se trataba de " juego de muñeca, colocación o habilidades técnicas, estar arriba es muy exigente. El poder mental, en ocasiones, supone ganar un partido y eso también debe entrenarse”.

El poder mental, en ocasiones, supone ganar un partido y eso también debe entrenarse

¡VAMOS, VAMOS!; SU GRITO DE GUERRA

"¡Vamos!, ¡Vamos!”, era su grito de guerra, su seña de identidad y resumen de su entereza moral. Para ella, según reconocía en COPE, se trataba de "la suma del esfuerzo que requiere la preparación, el sacrificio por la infancia y adolescencia perdidas, el sufrimiento físico... pero, sobre todo, es un mensaje en respuesta al punto que acabas de ganar, el punto que puede cambiar el rumbo del partido... y ese mensaje solo se puede expresar gritando como yo gritaba”.

Siempre he tenido claro que me retiraría en lo más alto, porque una retirada a tiempo es una victoria

Un grito con el que también la animaban sus fans desde las gradas, su madre y hasta la misma Familia Real.

SU ADIÓS DEL TENIS

Arantxa Sánchez Vicario anunció su retirada en noviembre de 2002, con 30 años. Sin embargo, regresaría en 2004 para jugar en algunos torneos de dobles y poder disputar sus quintos Juegos Olímpicos.

En COPE admitía que en su retirada pesaron tanto motivos personales como profesionales. El rendimiento “no era igual que cuando tenía veinte años". "Siempre he tenido claro que me retiraría en lo más alto, porque una retirada a tiempo es una victoria”, sentenciaba la tenista.





Audio

Entrevista en 'La Noche con Adolfo ArjonaE'





SU LIBRO, SU CRUZ

Su grito de guerra se materializó en biografía en febrero de 2012 cuando publicó a ¡Vamos! Memorias de una lucha, una vida y una mujer. En el libro acusaba a sus padres de controlar en exceso su vida y dinero, y de arruinarla por su mala gestión económica.

Sin embargo, años después pediría perdón públicamente a su familia por esas acusaciones, achacándolas a manipulaciones por parte de su segundo marido. "Muchas cosas se podían haber evitado. Ya pedí perdón en su día, cuando tuve que hacerlo, porque creo que se fue de las manos. Obviamente si no hubiese sido una persona pública, no hubiese pasado cómo ha pasado. Soy humana, pedir perdón cuesta, pero yo ya lo he hecho y mi familia ya lo sabe. Ahora, a mirar hacia delante", reconocía Arantxa en una entrevista a LaSexta.

De hecho en otra entrevista a '¡Hola!' consideraba al libro su "cruz". "Nunca debí hacerlo, pero mi amor era tan fuerte y mi cabeza tan frágil, que me dejé aconsejar para plasmar su odio hacia mi familia a través de mí", confesaba.

Con la distancia y serenidad que impone el paso del tiempo, la tenista reconocía en la entrevista el "control" que ejercía su madre sobre ella, si bien ahora que ella es madre entiende que sus padres siempre "han querido lo mejor" para ella, algo de lo que entonces no se daba cuenta.









PRESUNTO ALZAMIENTO DE BIENES

Su brillante carrera se ha visto empañada por algunas cuestiones legales. El 6 de julio de 2021 la Fiscalía pedía condenar a Sánchez Vicario y a su exmarido Josep Santacana a cuatro años de prisión por un presunto delito de alzamiento de bienes al supuestamente ocultar su patrimonio a través de un testaferro para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros.

En el escrito de acusación el fiscal detallaba que la tenista actuó "bajo las consignas de su marido" una vez se le notificó la reclamación de la deuda en julio de 2010.

Detalla que la entidad bancaria adelantó a un banco español el dinero que tenía que abonar como garante de una deuda con Hacienda, y por eso después el Banco de Luxemburgo le reclamó pagar la cantidad que había abonado.

El fiscal sostiene que "idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad", por el que vaciaron sus cuentas corrientes. Hicieron "desaparecer" el dinero que Sánchez Vicario había cobrado en créditos y por reportajes en medios de comunicación, y el fiscal expone que la tenista era propietaria y beneficiaria de al menos cinco empresas, titulares de varios bienes inmuebles, que después de notificársele la deuda con Hacienda pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya.

Así, "realizaron numerosas operaciones de venta con el fin de obtener dinero y ocultarlo para frustrar el cobro" de la deuda, y la Fiscalía acusa como cooperadores necesarios a quienes supuestamente hicieron de testaferro quedando como único titular de las empresas de la tenista, además de al jefe y al responsable de la gestoría que hizo las operaciones de estas empresas.

Yo estaba enamoradísima, lo di todo por amor y no fui recompensada

¿DÓNDE VIVE?

Arantxa vive en Miami donde se está "contenta y aprendiendo muchísimo", aunque siempre que puede, trata escaparse "con sus hijos a España”, reconocía en una entrevista a COPE.

Exclusiva en ¡HOLA!: Arantxa Sánchez Vicario habla al fin del drama de su vida y, arrepentida, pide perdón https://t.co/axx7vlPPJPpic.twitter.com/kwXbFeKUq4 — Revista ¡HOLA! (@hola) March 13, 2019





DIVORCIO DE JOSEP MARIA SANTACANA

Precisamente, el pasado mes de marzo se conocía que la Audiencia de Barcelona aceptaba un recurso de Arantxa Sánchez Vicario con el que reconocía que su divorcio de Josep Santacana debía tramitarse en Miami y no en Cataluña.

La demanda de divorcio presentada en Esplugues recogía que la familia vivía en Miami y señalaba que los detalles sobre la custodia de los hijos se estaban tramitando en los juzgados de esa ciudad.

La que fuera número uno del tenis mundial, se sinceraba en LaSexta sobre el motivo principal por el que decidió en 2018, casarse con Santacana, que no contaba con el beneplácito familiar. "Yo estaba enamoradísima, lo di todo por amor y no fui recompensada. Lo bueno es que tengo a unos hijos maravillosos y doy la vida por ellos. Di mucho más de lo que recibí", sentenciaba.