Los tapones de los tetrabriks de leche cambian y cabrean a James Rhodes: "Son una chapuza vergonzosa"

Estarás empezando a notar cambios cuando compras un tetrabrik de leche. La nueva Ley Europea de Residuos, que entrará en vigor a partir de julio de 2024, ya está provocando novedades en estos envases que son parte de nuestros día a día. Esto supondrá un cambio en la producción de todos los fabricantes de refrescos, agua, leche u otras bebidas, que tendrán que transformar sus sistemas para la elaboración de los nuevos envases más sostenibles. Algunos ya se están adelantando a esta nueva forma de fabricar.

Millones de españoles compran la leche en formato brik. Aun así, el consumo de leche líquida experimentó un decrecimiento de más de 150 millones de litros en España durante 2021, situándose en torno a los 3.260 millones a cierre de año. De esta forma, se encuentra todavía más lejos de los niveles alcanzados en el año 2000, cuando se consumieron en el país más de 4.000 millones de litros.

Es más, según el Informe de Consumo Alimentario en España en 2021 realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los jóvenes menores de 35 años consumieron durante el último año un total de 82,59 litros de leche por persona, 26,47 litros menos que la media en España. En esta línea, son las personas mayores de 65 años quienes consumen una cantidad superior a la media, con una ingesta de 145,02 litros por persona. Seguramente sean estos los que más comenten el cambio.

A James Rhodes no le gusta

¿Qué dice la nueva normativa europea? "En ella se exige que los recipientes para bebidas de un solo uso elaborados con plástico solo se permitirán en el mercado si las tapas y tapones permanecen unidos", argumenta la empresa Tetra Park. La intención es que el sistema de cierre permanezca unido al resto del envase, para generar un residuo y no dos. Así se garantiza el reciclaje del plástico.

Pero a algunos usuarios le está costando adaptarse. Entre ellos está el pianista James Rhodes. Su tuit se viralizó rápidamente. "Están sucediendo muchas cosas en el mundo en este momento, pero siento la necesidad de resaltar que los nuevos tapones de central lechera asturiana son una chapuza vergonzosa arruinando mi maldita mañana todos los días cuando estaban perfectamente bien antes", sentenciaba. Una vez se iba viralizando, el músico se congratulaba: "El hecho de que no estoy solo en mi indignación y miseria es inmensamente reconfortante".





Un mensaje al que no tardaron de contestar sus seguidores, que también resaltaban la supuesta dificultad de este nuevo formato e incluso le daban solución. "James, a mí me pasaba exactamente igual que a ti hasta que mi marido, me enseñó el truco. Es girar el tapón, pero... girar solo la parte de arriba del tapón. Así que te he grabado este tutorial... Espero que te ayude como a mí", respondía una usuaria que adjuntaba un vídeo con la explicación.