Los sorprendentes y extraños métodos de enseñanza de un profesor de física que se han vuelto virales

David Wright es profesor en Tidewater Community College. Lleva 45 años dando clases de física. Prácticamente desde que se graduó, Wright ha ejercido de profesor de todas las generaciones de alumnos que han pasado por la Universidad de Virginia desde 1974.

En lugar de enfocarse en los principios científicos y en la teoría, Wright es un firme defensor de demostrar las maravillas de la ciencia a través de la experimentación. Al profesor le gusta que sus alumnos conozcan qué puede suceder, cómo y por qué de una manera que les ayude a entenderlo mejor.

Y esa manera es haciendo helados con nitrógeno líquido o tumbándose en una cama de clavos, entre otras cosas.

Erica Church, estudiante de 18 años de segundo año, escogió la clase de Wright como optativa para completar su especialización. La joven quedó tan maravillada con el método de Wirght que no dudó en grabar algunas de las clases de su profesor durante todo el semestre. Esas grabaciones las juntó en un vídeo y las compartió en Twitter a mediados de esta semana.

Y’all need to see this video collage of all the crazy things my Physics Professor did this semester��. He’s in his 70s and is still doing all of this for us���� pic.twitter.com/JaICjzVB5I