Los secretos de belleza de las francesas

Regla #1: sé lo más natural posible

El correcto ritual de cuidado de la piel funciona mucho mejor que “el juego del escondite” con múltiples capas de maquillaje. “Menos es más” es la regla de las francesas sobre el maquillaje (incluso de noche). Ellas saben bien que no hay belleza “correcta” o “incorrecta”. Sentirse bien con uno mismo es mucho más importante que caer bien a los demás. Sin embargo, el estilo natural requiere mucho trabajo. Los procedimientos cosméticos profesionales con productos de MAKEUP son una necesidad vital para cualquier mujer parisina, y no es un lujo en absoluto. Si visitas a tu dentista dos veces al año para asegurarte de que los dientes están bien;¿por qué no prestar atención a la salud de tu piel también? Cuanto mejor la condición de tu rostro, menos cosméticos vas a necesitar.

Regla #2: ¡ninguna dieta!

“Todas las mañanas, pongo mantequilla a una baguette y mermelada a un croissant”, admitió la actriz Lou Doillon (la hija de Jane Birkin) en una entrevista con “ELLE”. Ninguna parisina en su sano juicio se pondría a dieta. No sólo es ineficaz, sino que además daña la piel;¡el secreto para mantener la figura está en pequeñas porciones! Las parisinas comen lo que quieren, pero en pequeñas cantidades. Ellas dejan de comer cuando sienten que ya están llenas. No es necesario terminar el plato.

Regla #3: “bedroom look” o el cabello con un look : “acabo de salir de la cama”

“¡Tira tu secador de pelo!” – este consejo le daría no solo un icono de estilo Caroline de Maigret, sino también cualquier habitante de Marsella o Niza. Es mucho más ecológico y efectivo secar el cabello al aire libre o acostarse con el cabello ligeramente húmedo. No uses ningún peine por la mañana- solo alisa el cabello con los dedos. ¡Es muy sexy!

Regla #4: dónde aplicar el perfume

Encuentra tu perfume perfecto antes de cumplir los 30 años;¡y no lo cambies más! Este aroma debe convertirse en tu tarjeta de llamada- reconocible e inolvidable. El otro secreto de las francesas es su forma de aplicar el perfume. Lo aplican en los tobillos, detrás de la rodilla, sobre los hombros, entre los dedos, alrededor de las clavículas y a lo largo de la línea del cabello.

Regla #5: labios rojos

Las habitantes de la Avenue Montaigne y los Campos Elíseos aman un look natural, pero siempre pintan los labios de rojo. Un consejo: si vas a pintar tus labios como las parisinas, usa solo rímel. ¡Sin sombras ni contornos! Solo tus labios deben llamar la atención.

Regla #7: agua fría

Los franceses conocen bien los beneficios del agua fría, que mejora la circulación sanguínea (¡y también es buena para la piel!) En una entrevista, la actriz Lea Seydoux ha confesado que toma una ducha fría cada día (incluso después de un baño relajante). Eso le ayuda a mantener una piel firme.