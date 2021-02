El 40% de los sanitarios contagiados de COVID no sabe dónde se infectó

Desde que estalló la pandemia en España hace once meses hasta el pasado viernes 12 de febrero se han notificado 126 mil casos de coronavirus entre los profesionales sanitarios. En el mes de enero -coincidiendo con la tercera ola- se han registrado 6.000 nuevos casos cada siete días.

Los datos del Ministerio de Sanidad revelan que Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid lideran, por este orden, estos contagios entre los profesionales. Cuando pensamos en ellos todos damos por hecho que esa infección se ha producido en los lugares de trabajo, ya sea por ejemplo un hospital o un centro de salud. Pero no siempre. De hecho, a día de hoy, el 40% de los sanitarios contagiados reconoce que no puede especificar donde se ha producido o lo cataloga como 'desconocido'. Después, sí se coloca el ámbito laboral donde se producen el 30% de esos contagios y a continuación el domicilio familiar donde se ubican el 10%. El 20% restante aglutina a otros ámbitos como el social, familiar e incluso escolar.

Manuel Frías, médico de Atención Primaria en Madrid, forma parte de esos 126 mil casos. En su caso fue de los primeros, allá por marzo de 2020. 'El 17 de marzo me sentí mal, con un poco de febrícula -no tuve una fiebre muy alta- pero llamé a mi coordinadora del centro de salud y me hice una PCR. El día 21 de marzo salió positiva'. Enseguida se aisló de toda su familia. 'Vivo con mi mujer, mis dos hijos y mi suegra. En ese momento teníamos además a una persona de visita que, claro, tuvo que quedarse y pasar el confinamiento con nosotros'. Pero ni ese aislamiento rompió la cadena de transmisión. El virus se extendió al resto de los convivientes. 'Primero cayó mi mujer. Nos confinamos los dos quince días en la habitación. Luego mi hijo mayor, después mi suegra. Y ya por último mi otro hijo y la visita que teníamos en casa'. Su hijo pequeño, de doce años, lo pasó realmente mal. 'Desde fuera nos preguntaba cuando le íbamos a abrazar. Se sintió solo. Nos llevaba el desayuno, lo dejaba en la puerta. Nos cantaba, nos hacía cuentos. Pero lo pasó bastante mal, en ese momento. En plena primera ola donde fue drástico todo lo ocurrido'. Lo bueno de todo esto pero visto a posteriori es que toda la familia lo pasó bastante bien a diferencia de otros compañeros de trabajo que han tenido problemas. Incluso su suegra, con más de 75 años, lo superó sin complicaciones. 'Cuando ya estábamos todos infectados yo era el que pasaba por las mañanas. Con el fonendo, con el pulsiómetro... iba habitación por habitación donde todos estábamos confinados'.

Hoy se sabe mucho más sobre el COVID y echando la vista atrás Manuel rememora en COPE la falta de medios con los que tiraron para adelante. 'En la primera ola ni EPIs teníamos. Una compañera mía, de mi centro de salud, una diabética con complicaciones se infectó. Un compañero enfermero con una inmunodeficiencia importante también. Lo hemos pasado mal'. Para él hace falta más trabajo en común. 'Es verdad que ha sido algo nuevo, algo excepcional pero ya está bien de tener algo excepcional. Hay que trabajar juntos'. Y recuerda para nosotros que sintió cuando se infectó de COVID. 'Cuando yo vine aquí me eché a llorar porque toda la agenda que yo tenía, 150, 200 llamadas, no la había podido acabar'.

¿Un deseo para este año? 'Que la normalidad llegue y que la atención primaria sea realmente valorada'. Por cierto, hoy Manuel ya ha recibido las dosis de la vacuna contra el COVID.