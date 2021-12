Los países desarrollados se blindan por el miedo a ómicron: "Una cosa es la precaución y otra la psicosis"

La irrupción de la variante de covid-19 ómicron ha supuesto, sin lugar a dudas, un nuevo revés para la gestión de la pandemia que, hasta hace relativamente poco, parecía completamente bajo control. Lo cierto es que, a día de hoy, son muchos países los que se han lanzado a imponer restricciones de movilidad para viajeros procedentes de países africanos y las empresas farmacéuticas han comenzado a estudiar la efectividad de las vacunas contra esta mutación.

En medio de una situación de descontrol, los vacunólogos han pedido tranquilidad a la población. De hecho, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, ha tachado de "exageradas" muchas de las medidas de contención decretadas en los últimos días, poniendo así como ejemplo la cancelación de vuelos procedentes del sur de África. Los expertos, en este sentido, tratan de pedir calma a los ciudadanos y han pedido confiar en las vacunas, que podrían tener "un cierto perfil de protección" frente a la nueva variante.

"Una cosa es la precaución y otra la psicosis", ha señalado a COPE el virólogo y profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU, Estanislao Nistal, quien ha apuntado que posiblemente, esta nueva variante pueda presentar "un escape de los anticuerpos neutralizantes que generamos cuando nos vacunamos o cuando nos infectamos". Esto significa, básicamente, que una persona puede infectarse a pesar de haber recibido un pinchado pero tampoco estamos "desprotegidos frente al virus".

Nistal ha subrayado que, en cualquier caso, "aquellas personas que hayan pasado la enfermedad o estén vacunadas, tienen otro tipo de respuesta más allá de los anticuerpos neutralizantes". En este sentido, y cuando se habla de que las vacunas pierden eficacia, es necesario "matizar". En este sentido, ha asegurado que hay que "cuantificar de cuánto va a ser la contribución de otras partes del sistema inmune que estimulamos, distintas a los anticuerpos neutralizantes".

No ha negado, eso sí, que la nueva variante "es preocupante", pero tampoco hasta "los límites de decir que nos va a pillar y que nos vamos a confinar todos", ha trasladado el virólogo, quien ha querido mandar un mensaje de calma. Ha admitido, eso sí, "que puede ser que el virus se escape de esos anticuerpos neutralizantes, la incidencia suba a niveles muy altos y haya algunas personas que desarrollen una enfermedad severa" pero, desde luego, "menos de las que habría si no estuviéramos vacunados". "Visto desde la perspectiva, no estamos desprotegidos", ha apuntado el virólogo.

Entonces, la pregunta que cabe hacerse es: ¿nos hemos precipitado a la hora de imponer restricciones de este tipo antes de conocer los datos? Estanislao Nistal ha tratado de ser flexible y asegura entender que "cuando hay incertidumbre y no hay un estudio serio más allá de los datos que puedan salir puntuales", podría comprender que los países traten de trasladar un mensaje a la población. "Hay que tener preocupación, pero tampoco se puede decir que va a ser el fin del mundo", ha apuntado el virólogo, quien en último lugar ha hecho una petición: "Vamos a esperar unos días y a ver qué pasa".