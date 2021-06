Los inmunólogos ven “precipitado” plantear ya una tercera dosis anti COVID

Los inmunólogos consultados por COPE consideran precipitado y no prioritario el debate sobre si será necesario poner dosis de recuerdo de las vacunas de COVID 19 como plantean de forma interesada los laboratorios que las fabrican. Es algo que también ha descartado, por el momento, y en los últimos días la Agencia Europea del Medicamento.

Para el presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) Marcos López “se trata de un debate precoz ya que todavía no hay datos que avalen las ventajas de una tercera dosis para el conjunto de la población. Debemos esperar a tener más conclusiones científicas sobre la protección que brindan las vacunas tanto en la ciudadanía que no tiene problemas de salud como en la que tiene una deficiente respuesta inmunitaria bien por una enfermedad o por la edad que es en los que más sentido tendría esa dosis de refuerzo”.

Otro escenario en el que la revacunación podría ser útil es en el caso de nuevas variantes del COVID ante las que las actuales vacunas resultaran menos eficaces.

“Creo que es prematuro hablar de las terceras vacunas, pero es un escenario que entra dentro de lo posible y no solo porque decaiga la respuesta protectora con el tiempo sino porque aparezcan nuevas cepas del virus más resistentes a las vacunas que usemos ahora y que haga necesaria esa revacunación”, explica a COPE Amos García, presidente de la Sociedad Española de Vacunología.





¿Cuánto dura la respuesta inmune que generan las vacunas?

Es algo que sigue estudiándose, pero los expertos con los que hemos hablado aseguran que los primeros vacunados en el mundo siguen manteniendo la inmunidad. Es lo mismo que indican la evolución de las cifras en España donde la campaña arrancó a finales de diciembre.

Para Marcos López “aunque aún no sabemos lo que va a durar la protección asumimos que en la población sin problemas de salud y por debajo de los 65 años va a durar tiempo, incluso años, pero en las personas con problemas y en mayores lo estamos investigando y por eso es prematuro hablar de terceras dosis”.

La prioridad, alcanzar la inmunidad de rebaño

“Hemos visto que la inmunidad se ha mantenido durante todos estos meses y que aún continúa, lo que deberíamos saber es el porcentaje de personas que mantienen la protección y entonces evaluar si es necesaria una revacunación pero ahora lo más importante ahora es completar la vacunación con pauta completa y es en lo que debemos centrarnos el resto pues es una incógnita y un escenario en el que podemos trabajar pero no como algo prioritario” señala José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas.

Entre las preguntas aún sin respuesta, señala, está la posibilidad de que el propio virus actúe como una dosis de recuerdo en las personas que superaron la enfermedad o que han sido vacunadas, en este caso, que aún se investiga, revacunar no sería necesario.

Pero no es el único interrogante: “si el virus se acomoda a una situación estacional como la gripe pues entonces probablemente los grupos de riesgo necesitarían un refuerzo, pero no sabemos si al año, a los dos años o a los tres años. Son todo cosas que están por ver y que se están estudiando”.

Para el microbiólogo Estanislao Nistal una vez completada la inmunidad de grupo con al menos un 70 por ciento de población vacunada “en otoño y, si vuelve el virus a tener impacto grande, será el momento para evaluar la situación”.

En la tercera dosis ya trabajan intensamente en Pfizer y Moderna, fabricantes de las dos primeras vacunas que recibieron el visto bueno en la Unión Europea. Desde BionTech el socio alemán de Pfizer calculan que la tercera dosis debería hacerse a los nueve meses de la segunda lo que en España se traduciría en el inicio de una nueva campaña de vacunación en septiembre. Y también Moderna sitúa a finales del verano la dosis extra para quienes estén en riesgo.

Sin embargo, en el Ministerio de Sanidad Español no hay prisas por incluirla en el calendario, solo se hará aseguran en el caso de que sea necesario.

“Si lo es o no se va a ver fácilmente, hay un registro de todos los vacunados en España y de todos los positivos entre los ya vacunados y si empieza a aumentar la incidencia entre los inmunizados más de lo esperable es cuando se incluirá la posiblemente la recomendación de la dosis de recuerdo. Lo que van a mandar son los números y no la presión de los laboratorios. Y mientras tanto lo importante es vacunar a todos los que no están vacunados y luego ya se verá”, concluye Fernando Lázaro microbiólogo en el hospital Madrileño de la Paz.

Consideran probable que, si llega el caso, más que en la población general, salvo en caso de nuevas variantes, sean las personas con problemas en el sistema inmunitario quienes puedan verse más necesitadas de un refuerzo o “boost” de la vacuna anti-COVID para prolongar su protección y entonces se abrirá otro debate y es el de si deben recibir o no la misma marca de vacuna con la que fueron inmunizados en su momento.