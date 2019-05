Los huérfanos de violencia machista siguen siendo invisibles para la administración

A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género el pasado mes de marzo, los huérfanos de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas siguen estando en situación de gran precariedad. Estos niños y niñas suelen quedar en una situación económica muy delicada a cargo de familiares que a veces no pueden afrontar los gastos de su crianza y educación. Desde 2013, un total de 243 menores y 168 mayores de edad han perdido a sus madres por un crimen de violencia machista.

La ley que preveía la creación de la prestación por orfandad para aquellos casos que no cumplían las condiciones de acceso –mujeres que no habían cotizado a la Seguridad Social no tenían derecho a esas ayudas- y los incrementos de esas cuantías -pasaban de 197 a 710 euros-, no se han materializado dos meses después. Así lo denuncia la Fundación Mujeres de la que depende el fondo de Becas, Soledad Cazorla. Esta entidad se encarga de localizar, atender y acompañar a los hijos de las víctimas, para concederles ayudas económicas para sus estudios. Desde 2016 a 2019 han ayudado a 16 familias; se han beneficiado 19 menores y 6 mayores de edad.

Su directora, Marisa Soleto, explica como su reivindicación es que “esas pensiones la Seguridad Social las aplique también a los casos antiguos, algo que todavía no ha ocurrido. No sabemos con cuánto carácter retroactivo, es algo que ahora hay que desarrollar”. Denuncian que los huérfanos de violencia machista son invisibles a la Administración, se pierde su rastro tras un resolución judicial, tras varios años de juicio es muy difícil llegar a ellos. Soleto asegura que a la fundación llegan a través de los Servicios Sociales, pero muchas veces tienen que ir a su encuentro, “algunas vienen a nosotros porque ven la información en la televisión”.

Joaquín Tagar, promotor del Fondo de Becas, reconoce que existen diversos factores para la invisibilidad de estas víctimas. Hay una laguna en la Administración porque no se hace un seguimiento de ellos, pero no es la única razón: “Algunas no quieren revivir de nuevo la situación; otras, si los niños se han quedado a cargo de la familia paterna se niegan a percibir nuestra ayuda, nos ha pasado en algunos casos”.

Además de esta invisibilidad para los huérfanos de violencia machista es fundamental que la patria potestad no quede en manos del maltratador, del asesino porque a veces, incluso desde la cárcel, se niega a que sus hijos reciban ayuda psicológica elemental en estos primeros momentos. “No nos cansamos de repetir que un maltratador, en ningún caso puede ser un buen padre”. No son los únicos impedimentos a los que se enfrentan las familias con pocos recursos que se quedan a cargo de los huérfanos. Por ejemplo, reclaman a Hacienda que las ayudas que reciben de entidades como el Fondo de Becas Soledad Cazorla, no tengan que declararse.

No todo se hace mal. Algunas comunidades autónomas han desarrollado instrumentos económicos destinados a estos huérfanos. La que lo está haciendo mejor es Castilla y León, según la Fundación, han destinado ayudas económicas a los huérfanos que tienen acceso gratuito a estudios universitarios. Ponen en valor también las medidas de Baleares, Castilla-La Mancha y Galicia.

La Fundación Mujeres ha presentado hoy su III informe anual en el que ha explicado además la necesidad de crear un catálogo de derechos y trámites para los huérfanos de violencia de género que permita a profesionales y familias conocer las diferentes ayudas a las que pueden tener acceso. Piden que dentro de la Unión Europea se realicen reformas legislativas para garantizar la protección a estos menores.