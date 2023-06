Los habitantes de Griñón hablan de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

MADRID, 17 (CHANCE)

Queda menos de un mes para que se celebre la que ya se ha considerado 'la boda del año'. Tamara Falcó e Íñigo Onieva tienen todo preparado para disfrutar del día más feliz de su vida y son muchas las opiniones que hay sobre este enlace matrimonial, pero... ¿qué opinan los habitantes de Griñón? Europa Press se ha desplazado hasta el municipio y hemos hablado con algunas vecinas que están encantadas.

Por un lado, Milagros defiende que todo el pueblo está deseando que se celebre la boda del año: "las personas que conozco, estamos contentas, claro", aunque reconoce que le gustaría que Tamara visitara más el pueblo para conocerlo más en profundidad: "por supuesto, que venga más y que la conozcamos más".

Sin embargo, Juana Murillo y su marido defienden que Tamara es mucho más distanciada con los habitantes de Griñón que su padre: "era más del pueblo y a mí me gustaba su papá mucho. Pero ella no, ella se parece más a su mamá", aunque reconocen que Carlos Falcó tuvo alguna problemática: "sí, lo que pasa que él también cometió muchos fallos con mucha gente, con muchas mujeres pero su padre sí. Su padre venía mucho".

Juana opina que su visita a la Clínica Detox no servirá de nada y cree que su matrimonio con Íñigo no durará demasiado: "esta se va a adelgazar y luego se va por la noche de picos pardos, o sea que si le han vendido que no come, luego sale por detrás y se va a comer. Si se va a separar al día siguiente, el marido no va a ser muy es de los lagartos que corren y vienen".

Por su parte, el marido de Juana reconoce que Tamara "es una mujer que se puede ver, que tiene un atractivo". Opiniones diversas de los habitantes de Griñón que atendían desinteresadamente a Europa Press a menos de un mes de que se celebre la boda del año.