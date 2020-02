El profesor de Microbiología Molecular del Imperial College de Londres, Ramesh Wigneshweraraj, acaba de lanzar una advertencia para quien le quiera escuchar. Es cierto que no es el primero que lo dice, la Organización Mundial de la Salud lleva varios años advirtiendo sobre ello; lo que sí ha hecho el microbiólogo es comparar y todos sabemos que las comparaciones son odiosas y más si alertan, advierten y te insinúan que no lo estás haciendo bien : "La amenaza que representan las infecciones resistentes a los medicamentos debe tomarse tan en serio como el cambio climático". Las cifras que ha puesto sobre la mesa son escalofriantes: la resistencia a los medicamentos de determinadas bacterias producirán “10 millones de muertes adicionales para 2050, lo cual es un problema enorme para la medicina moderna. Igualmente, esto tendrá un impacto socioeconómico devastador en todo el mundo ya que costará 100 billones de dólares y llevará a millones de personas en todo el mundo a la pobreza extrema. La amenaza para la población mundial está a la altura del cambio climático ”.

Ante tales perspectivas, "ante tan desalentador panorama" que podemos ver ya en el horizonte, la comunidad científica pide con urgencia a los encargados de la prescripción de antibióticos que asuman una doble responsabilidad. "Por un lado ofrecer el tratamiento óptimo para cada paciente y por otro, un compromiso con la salud pública para preservar su eficacia y reducir al mínimo el desarrollo de resistencia. Su uso prudente es la única opción".

Los grandes avances que ha logrado el ser humano también pueden jugar en nuestra contra si no los utilizamos bien. Ahí está el exceso de plásticos que vertemos sin pensar en las consecuencias en nuestros mares, la sobresaturación de la industria textil (la segunda más contaminante del planeta), el derroche de agua sin pensar en su escasez y la sequía que avanza sobre grandes áreas del planeta. O la más acuciante actualidad, el coronavirus surgido en Wuhan. Hace varios siglos, el virus se habría quedado en la ciudad china, ahora se puede convertir en una pandemia universal.

Prof Ramesh Wigneshweraraj, who is experimenting with using bacterial viruses to fight antibiotic resistance, argued that the threat posed by drug resistant infections should be taken as seriously as climate change https://t.co/gMu8U54LgU