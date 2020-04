Sanidad pide mantener "bajo estricta observación" contactos de abuelos y nietos

El director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha precisado que las actividades con los grupos de población más vulnerables, como los abuelos y abuelas, "se tiene que mantener con estricta observación" porque "el riesgo" de contagio del coronavirus COVID-19 "sigue existiendo", aunque ha indicado que en estos momentos la relación entre niños y mayores, y adultos y mayores "no tiene grandes diferencias" tras seis semanas de confinamiento en las que los niños no han estado en contacto con otros menores.

"Es cierto que estamos bajando mucho la transmisión pero incluso cuando tengamos un nivel transmisión casi indetectable es difícil que podamos asegurar que el virus no está ahí, la relación con los grupos vulnerables debe ser muy cuidadosa", ha precisado Simón este domingo 26 de abril, en rueda de prensa, preguntado por si teme que pueda seguir existiendo el peligro de contagio de nietos a abuelos.

"Lo tememos siempre", ha contestado Fernando Simón, aunque ha puntualizado que tras seis semanas de confinamiento, "que equivalen a tres periodos de incubación", están "casi seguros de que la transmisión en el ámbito domiciliario ya se ha controlado". Además, ha señalado que en este tiempo los pequeños no han estado en contacto con otros de su edad en colegios o parques. No obstante, ha insistido en que no tienen "la certeza" por lo que la relación con los grupos vulnerables, como son los mayores, "se debe seguir controlando".

"El problema de la transmisión de los niños a los mayores está en que entre los niños, en una situación normal en escuelas y parques, se transmite mucho aunque no les afecte mucho. Por tanto, una vez que llevamos seis semanas, en las que no ha habido contacto entre niños, la relación niño- mayor y la relación adulto-mayor ahora mismo no tienen grandes diferencias, volverá a tenerlas y tendremos que garantizar una vigilancia muy adecuada cuando se reinicien las clases y la relación intensa entre esos niños, a día de hoy la relación entre niño-mayor y adulto-mayor no difiere de forma fundamental", ha explicado Simón.

DEPORTE INDIVIDUAL

Por otro lado, preguntado por el anuncio de este sábado del presidente del Gobierno sobre la posibilidad de que los ciudadanos puedan salir a hacer deporte de forma individual y a pasear a partir del 2 de mayo si "la evolución de la epidemia es favorable", Fernando Simón ha aplaudido estas medidas y considera que "no habría ningún problema en aplicarlas la semana que viene" si se mantiene la evolución "favorable" de estos días. En todo caso, ha subrayado que tienen que "cerciorarse" de que esa evolución se "consolida".

"Hemos pasado por un proceso de aprendizaje importante en el que teníamos que entender por qué se proponían las medias de distanciamiento social, de higiene, y posteriormente las restricciones de movilidad y por qué cuando las medidas de restricción de la movilidad empezaran a levantarse, era importante mantener las de distancia e higiene. Se ha aprendido", ha asegurado Simón.

A esto se suma, según ha afirmado, que "la transmisibilidad es baja, claramente por debajo de 1, con muchas CCAA con un número bruto de casos bajo, suficiente para el control adecuado, con capacidades asistenciales fuera de peligro de saturación, por el momento" aunque ha precisado que tienen que "tener cuidado de que no haya nuevas olas".

En este contexto, ha señalado que podrán retomarse "actividades que no suponen riesgo" porque la gente es "capaz de ejercitarlas sin que ese riesgo se incremente". "Pasear una persona sola nunca ha supuesto riesgo de transmisión, pero pasear muchos miles de personas solas en un espacio pequeño acaba siendo masificación", ha aclarado Simón, al tiempo que ha añadido que ahora la sociedad está en la situación de permitir estas medidas. "Aplaudo que el Gobierno haya decidido dar estas medidas de alivio hoy para los niños y la próxima semana con paseos o deporte individual", ha enfatizado.