Los docentes vuelven a las aulas en un curso marcado por la relajación de las medidas

Con el curso escolar arrancando estos días en toda España cuatro profesores de distintas etapas educativas dan a COPE su testimonio de cómo lo vuelven a afrontar con coronavirus de por medio. La vacunación y la experiencia adquirida marcan un cierto regreso a la 'normalidad'.

Lorena es profesora de Educación Infantil. Su curso es complicado ya que con tres años los niños suelen arrancar así su comienzo en el colegio. Además, con el coronavirus de por medio y como hasta los seis años la mascarilla no es obligatoria, en los tres cursos que comprende Infantil se organizan en grupos burbuja. 'Mi sensación este año es de mayor tranquilidad respecto al año pasado. Que estemos vacunados hace que yo personalmente vaya sin tanto miedo con respecto a los niños, que esté más tranquila a la hora por ejemplo de consolarles. Con tres años sabemos que muchos vienen de casa y lloran... el tener esa tranquilidad de saber que no es tan peligroso como el año pasado por la vacuna'.

Audio





Las medidas antiCOVID se mantienen pero como ella misma confiesa a COPE 'están más relajadas'. 'Se nos ha metido a 25-26 alumnos por clase, con niños pequeños que chupan todo... hay cosas que son inviables de cumplir'. Lorena es optimista y cree que este curso saldrá adelante. 'Seguro que lo sacamos y será mejor que el del año pasado que fue bastante duro'.

A la siguiente etapa, la de Primaria -que abarca desde los 6 hasta los 12 años y en la que la mascarilla ya es obligatoria para los alumnos- da clase María. A COPE se queja del regreso a las ratios anteriores a la pandemia. 'Volver a 25 alumnos por aula no es razonable teniendo en cuenta que el virus sigue ahí'. Este aumento de estudiantes hace que ella no vea las cosas tan claras. 'Es probable que en estas circunstancias se vuelvan a dar muchos más brotes que el año pasado. Entonces se hizo bastante bien con los cursos de desdoble y creo que se debería haber mantenido si queremos salir de una vez por todas de esta pandemia'.

De cursos de desdoble sabe bien Eva. Ella es profesora de ESO y Bachillerato. Eva nos cuenta que 'el año pasado fue de gran incertidumbre para todos sobre todo al principio. Las instrucciones se comunicaron casi cuando arrancaba el curso. Entonces no sabíamos si la presencialidad iba a funcionar y todos los departamentos barajamos todos los escenarios posibles en función de la evolución epidemiológica. Control de aforos, de alumnos en baños, de distancias, sustituir a compañeros que estaban en cuarentena, ... Después de todo esto este curso lo comenzamos más tranquilos.

Audio





Los profesores y el personal no docente ya estamos vacunados y además sabemos que la ventilación cruzada y las mascarillas nos protege'. Pero como Lorena y María se queja del aumento de alumnos por aula. 'Volvemos a tener en Secundaria 31 alumnos por clase y en Bachillerato 35. Esto es un riesgo porque los ambientes saturados son más peligrosos. Además, esa distancia social no se mantiene'. ¿Cómo anticipa que será este curso? 'Un éxito sobre todo porque la presencialidad es total. Para alumnos de ESO es muy importante. La semipresencialidad fue muy mal. Me alegro de que vuelvan todos a clase. Con el trabajo de todos nuestras aulas seguirán abiertas'.

Audio





Lorena, María o Eva tuvieron un curso complicado. Pero un poco más difícil fue para Ana. Sus alumnos cursan Educación Especial. Ella nos cuenta a COPE que 'su alumnado tiene grandes necesidades de apoyo, es complicado ante el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, mis chicos no llevan mascarilla... Pero el año pasado nos fue muy bien aunque nuestra aula se confinó unos días por un positivo. Este año estoy muchísimo más tranquila. Ahora mi grupo está vacunado completamente. Me siento más preparada para convivir con el COVID ahora que al inicio del año pasado con toda la incertidumbre que había entorno a eso. El año pasado fue un año raro y este en cambio va a ser uno más'.