El sector agrícola demanda una solución más clara ante las quemas agrícolas: "Puede ser un polvorín"

Estamos en las últimas semanas antes que desde junio y hasta mediados de octubre se prohíban las quemas de restos agrícolas. Los trabajos de poda ya se han llevado a cabo estas últimas semanas pero en mucho casos se mantienen en stand-by. ¿La razón? La prohibición de la quema en aquellos campos situados a menos de 500 metros de espacio forestal han imposibilitado que se pueda llevar adelante este hecho.

Y ante ello, la preocupación crece por lo que puede llegar a generarse. Carles Peris, secretario general de La Unió Llauradora i Ramadera alerta que nuestras tierras de cultivo, en caso de no actuar, pueden transformarse en un polvorín: “Donde no podemos triturar tenemos que quemar, pero no lo hemos podido hacer. Por eso pedimos a la conselleria de Justicia que la orden de prohibición se adapte al riesgo climatológico que se publica. Y es que dejar esos restos de poda en zonas agrícolas es un polvorín. Hay que hacer algo para poder gestionar estas podas cuando haya un riesgo bajo y por ello hemos mandado un escrito a conselleria”.





Autorizaciones insuficientes

Desde las consellerias de Justicia y Agricultura, por su parte, se ha publicado esta semana el primer balance de las autorizaciones extraordinarias aprobadas. Son únicamente 13 en toda la Comunitat. Peris nos apunta que entre las razones a tan bajo número están que “no podemos estar pidiendo autorizaciones excepcionales de manera continuada en tantas parcelas porque saturamos los informes que debe realizar Sanidad Vegetal. No es viable y por eso se piden tan pocas autorizaciones. Sólo se han aprobado 13, una cifra ridícula”.

Y es que la demanda de unas quemas normales, a la que se han unido ayuntamientos como el de Tírig, es amplia, ante una situación que está generando situaciones que rozan para el secretario general de La Unió el absurdo: “Por ejemplo hoy estamos en riesgo muy bajo en toda la Comunitat y no podemos hacer ninguna quema, no se puede adelantar nada”.

?? Malgrat el que diu @gva112, hui les persones llauradores de totes les poblacions valencianes no van a poder gestionar les restes agrícoles allà on no poden triturar-les. Sense risc i sense poder cremar. #Faltadecoherència de la @GVAjusticiapic.twitter.com/w7lXwqar2Y — La Unió Llauradora i Ramadera (@UnioLlauradora) May 8, 2024

Y Peris incluso apunta a zonas donde el riesgo es casi nulo, pero no pueden hacer las quemas de forma legal. Es el caso de campos de naranjos en la Plana Baixa, “toda rodeada de monocultivo, pero como tiene a menos de 500 metros un barranco o un río, que se cuenta como zona forestal, y por lo tanto no se puede quemar. Esas cosas son las que hay que trabajar para lograr una excepcionalidad”.





Concienciar al agricultor frente al fuego

Junto al problema de la posible afección para generar incendios, otros llegan con la aparición de hongos ante las ramas podridas o la de fauna como conejos, que pueden dañar los árboles. En todo caso, ven desde La Unió necesario el uso del fuego de una manera eso sí responsable, demostrando que la culpabilización que han sufrido últimamente no es correcta.

Sobre ello, Peris recuerda que “muchas veces se trata de señalar a los agricultores como que provocan incendios. No hay que negar que a veces se realizan quemas incontroladas que provocan incendios, pero para ello hay que hacer campañas de prevención, pidiendo que tengan extintores a manos, que se queme a primera hora del día o en verde, pero hay que fijarse en que sólo un 9,54% de los incendios son provocados por una quema agrícola”.