Los cinco trucos para conseguir que el hielo dure más tiempo en la playa

Llegan los meses de verano, y con ellos los planes de playa y de salidas al aire libre. Los días de baño y refresco en la arena es uno de los planes más concurridos para aguantar esos días de calor y de buen tiempo. Sin embargo, la propia temperatura puede arruinar un buen plan de playa por descongelar los hielos que se necesitan para mantener las bebidas frías para su consumición.

Ni tan siquiera las neveras portátiles pueden impedir que los rayos del sol descongelen esos hielos que se ha colocado a conciencia en su interior antes de salir de casa. Parece que por muchas técnicas que se utilicen, da la sensación de ser una misión imposible cuando el calor acecha. Afortunadamente, hay diversas formas que permiten que permanezcan los hielos en su estado más sólido e impedir que agüen un buen plan veraniego.





Por raro que pueda parecer, la sal gruesa puede ayudar al hecho de mantener el agua congelada en su estado deseado. Especialmente, si se usa un recipiente como las neveras para almacenar las bebidas en una salida al aire libre. Se introduce los cubitos en un cubo o palangana con agua y sal gruesa. Esta mezcla produce una reacción endotérmica, la cual absorbe energía en forma de calor, de manera que el frío se mantiene por más tiempo.

Otra opción curiosa es el hacer los hielos con agua caliente. Únicamente se ha de hervir el agua antes de colocarlos en una cubitera, lo que hace que el líquido se congele de forma más rápida, ya que disminuyen las burbujas y se realiza la compactación antes. También se puede utilizar un papel o una toalla mojada forrando con ella el recipiente. De esta manera, se evita que la temperatura exterior se introduzca.

El interior del recipiente y el color exterior, puntos importantes

También es una buena opción el hecho de cubrir el interior de la nevera o el recipiente que se vaya a emplear de papel de aluminio. Esto evitará igualmente que el calor exterior llegue a los hielos introducidos en su interior. Es una opción que también puede utilizarse forrando la lata o la botella de la bebida que se vaya a consumir.





En relación al recipiente, todos saben que los colores oscuros atraen más el calor que los claros. Por ello, se recomienda que la nevera o el recipiente que se vaya a utilizar para refrescarse sea de un color claro. Si, además, la pintura es reflectante todavía mejor. El tamaño de la cubitera también es un punto importante para mantener la temperatura más tiempo. Ya que cuanto más grande sea el tamaño de los hielos, más tiempo podrán mantenerse congelados.

Otro de los trucos que no todo el mundo conoce es introducir hojas de helecho y envolver el hielo con ellas. Es una idea interesante, puesto que tiene la propiedad de hacer que el hielo no se derrita tan rápidamente. Una serie de opciones que permitirán que el día al aire libre, especialmente en la playa, disfrutando del sol y el agua, no se haga una lucha por mantener las bebidas y el hielo frías.