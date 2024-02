Los cambios celulares en el útero, posible factor de riesgo obstétrico asociado a la edad

Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico de València, y la Fundación Carlos Simón han publicado una investigación que revela cambios celulares y moleculares en el útero como posibles factores de riesgo obstétrico asociados a la edad.

El estudio, en el que los investigadores han revelado por primera vez un detallado atlas de las células presentes en el miometrio humano, contribuye a ampliar el entendimiento de las alteraciones celulares y moleculares que se producen en el músculo liso del útero, conocido como miometrio, a medida que las mujeres envejecen, según informan este jueves ambas instituciones científicas.

Los resultados de la investigación, liderada por la doctora Aymara Mas y el doctor Carlos Simón, se han publicado en la revista científica Nature Communications, en un artículo titulado 'Effect of aging on the human myometrium at single-cell resolution'.

En la misma han participado médicos del Hospital Clínico, el General y La Fe de València, así como investigadores del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de Barcelona.

Utilizando técnicas de secuenciación genética de última generación, los investigadores han revelado por primera vez un detallado atlas de las células presentes en el miometrio humano.

Este minucioso mapeo celular del útero brinda una visión completa, a nivel individual de células, de las alteraciones genéticas y proteómicas en este órgano fundamental, no solo durante la etapa reproductiva, sino que también proporciona perspectivas a lo largo de toda la vida de la mujer.

Los resultados obtenidos indican que el envejecimiento del miometrio está relacionado con una disminución de células contráctiles, una disminución en la expresión de canales iónicos en las células del músculo liso y cambios en la expresión génica de las principales células miometriales.

Estos factores, combinados con una alteración en la comunicación celular, llevan a un deterioro en la angiogénesis (formación de vasos sanguíneos nuevos), así como a un aumento en la fibrosis e inflamación.

Estos hallazgos ofrecen perspectivas valiosas para comprender mejor los factores de riesgo asociados a la edad en el ámbito materno, destacando la importancia de futuras investigaciones para mejorar la salud reproductiva de las mujeres.

Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea, el Instituto de Salud Carlos III, los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER) y la Generalitat Valenciana.