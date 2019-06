Los Bomberos esperan que el calor y el viento dificulten las tareas de extinción del incendio de Tarragona

Los Bomberos de la Generalitat han mantenido esta noche el mismo número de efectivos que a lo largo del día han luchado contra el fuego en Tarragona, a excepción de los aéreos, a la espera de que hoy el tiempo, el calor y el viento, todavía dificulten más las tareas de extinción.

El inspector de los Bomberos de la Generalitat Antoni Ramos ha explicado que el incendio que avanza en la comarca de Ribera d'Ebre (Tarragona) ha quemado unas 6.000 hectáreas y ha advertido de que hoy prevén "un día peor que ayer" porque las condiciones meteorológicas apuntan más calor y esperan que se levante el viento. "El incendio continúa totalmente activo", ha advertido, antes de dar por seguro que mañana no lograrán estabilizar un incendio que, desde ayer, arde fuera de control. A lo largo de la noche, no se ha retirado "ningún" efectivo y los Bomberos no pueden hacer aún una previsión del tiempo que tardarán en estabilizar este incendio mientras centran sus esfuerzos en la zona sur del flanco derecho.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el conseller de Interior, Miquel Buch, participaron en la reunión que los Bomberos han mantenido con los alcaldes de la zona afectada por el incendio. Tras la reunión, el conseller anunció que se ha dado por finalizada la orden de confinamiento de los vecinos de Bovera y Maials (Lleida) al no existir ya riesgo para su salud. Según los últimos datos de los servicios de emergencias, en total, son 42 las personas evacuadas que se encuentran en el municipio de Flix, en concreto en el gimnasio de la Escuela Enric Grau i Fontserè. Además, hay cuatro personas evacuadas en Bovera y otras cuatro en la Palma d'Ebre, donde sus respectivos ayuntamientos se han hecho cargo de ellos.

El presidente de la Generalitat, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ha expresado su agradecimiento a los alcaldes por su ayuda ante esta situación y se ha mostrado especialmente orgulloso del trabajo de los efectivos de emergencias. Torra ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza en los Bomberos además de señalar la dificultad "enorme" de la orografía. El presidente catalán, que pasó la noche en Ribera d'Ebre para seguir de cerca la situación, ha prometido el apoyo del Govern a toda esta zona cuando acabe el incendio para su recuperación.