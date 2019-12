Los audios filtrados de la víctima del Caso Arandina: “Como cuenten algo, yo diré todo, e inventando”

Esta sábado se han filtrado algunos de los audios referentes al Caso Arandina en el que los tres exjugadores del club de fútbo han sido condenados esta semana a 38 años de prisión por agresión sexual sobre una menor de 15 años. Los audios, reproducidos durante el juicio, pertenecen a la víctima, y que habían sido enviados a través de una aplicación de mensajería instantánea y, en ellos, mantiene que como los ahora condenados “cuenten algo”, ella hablará de “todo, todo e inventando”.

Así lo recoge el diario ABC, que aclara que en esos audios la menor especifica que ha sido “muy clarita y sincera”. “Como cuenten algo, te juro que temblarán”, añade la víctima del caso en los sonidos, desestimados por los jueces del caso, que no les dieron valor probatorio debido a la “inmadurez” de la joven en el momento de los hechos. "He sido muy clarita y sincera. Como se vayan de la lengua, mecagüendiez, yo sí que me voy de la lengua e incluyo cosas inventadas", se le puede escuchar en otra conversación.

Unos audios que salen a la luz en la misma semana en la que se ha conocido la sentencia, algo que ya vaticinó uno de los condenados, Carlos Cuadrado, el pasado jueves: “Ahora es cuando se van a empezar a filtrar cosas: los mensajes de ella a sus amigas en los que reconoce que nadie la ha violado, que estos “se van a cagar”, “voy a empezar a mentir más de la cuenta ...”.

Además, afirmada el exjugador del club de Aranda del Duero: “Ahora es cuando se va a empezar a filtrar porque voy a ser siempre luchador de la igualdad para las mujeres, pero creo que a nosotros en este mismo momento nos están jodiendo por todas partes y hay que cambiar esto”.

El próximo miércoles, a partir de las 10.00 horas, se celebrará la «vistilla» en la que la Audiencia deberá decidir si los tres penados entran en prisión de forma inmediata, antes de que las defensas de los jugadores recurrian el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.