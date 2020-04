De llevar una cafetería y un bar a la cocina de un convento golpeado por el coronavirus

La hostelería es uno de los sectores más golpeados en esta crisis del coronavirus. Esa es una realidad que no hace falta que le cuenten a Dary, una mujer chilena que lleva 15 años en España, y que ahora vive en un pueblo en la provincia de Ávila llamado Muñana. Trabaja como autónoma y está al frente de una cafetería de instituto y también de un bar, desde hace un par de meses. “Llevaba abriendo tres fines de semana. La gente ya estaba viniendo y de repente tocó cerrar”, cuenta a COPE.

Dary, sin incumplir ninguna norma, sigue trabajando. El confinamiento lo estaba llevando regular: “Yo ya estaba en casa que me tiraba de los pelos”, comenta. Por eso mismo buscó trabajo hasta encontrar una oportunidad en un convento de las Madres Adoratrices: “Por las redes sociales encontré que necesitaban urgente personal de cocina”. Se ofreció y pronto recibió una llamada: “Me dijeron que cuando me podía presentar, y les dije que mañana mismo si querían”. No le importó el sueldo que iba a percibir. Era una oportunidad. Ahora sus fogones llevan un mes entre los muros de ese convento.

La gran mayoría de monjas que allí residen superan los 70 años y están pasando, o han pasado, la enfermedad COVID-19. Eso tampoco le importó demasiado a Dary. El hecho de que sean monjas de clausura y estén contagiadas provoca que ni siquiera las conozca. Lo que sí que sabe son sus nombres: “En los platos, por ejemplo, si una se llama María, le pongo Hermana María y un corazón”, nos relata entre risas.

Está cubriendo una baja temporal, pero espera continuar el máximo tiempo posible. Volver a abrir sus negocios lo ve complicado. La cafetería del instituto, imposible hasta septiembre, y el bar, complicado con las restricciones planteadas por el Gobierno: “Mi aforo es de 16 personas. Veo imposible abrir… Lo doy por perdido”, llega a decir. No le compensa, pero al menos se siente activa y útil en un escenario en el que reina la incertidumbre.