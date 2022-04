Llamadas comerciales: solo 1 de cada 10 consigue que no le vuelvan a contactar

A pesar de la introducción en enero de nuevas limitaciones horarias para las llamadas comerciales, nos siguen contactando con todo tipo de ofertas en cualquier momento del día y sin saber en muchos casos cómo han obtenido nuestro número móvil o fijo. Detrás de esas llamadas en casi uno de cada dos casos hay una compañía telefónica. En otros casos es más difícil determinar quién nos está importunando. Y es que según un reciente estudio de las Organización de Consumidores y Usuarios, solo 3 de cada 10 llamadas son trazables y únicamente uno de cada 10 usuarios logran que no le vuelvan a llamar.

Hace años era más sencillo identificar estas llamadas y bloquearlas como explica Mario de la Peña, abogado experto en protección de datos del despacho Auratech: “Con la anterior legislación te llamaban con número oculto. Yo lo prefería, porque sabía que cualquier número oculto era una de estas llamadas. Ahora te llaman con número abierto y te crea esa confusión. Puedes pensar que es del hospital o de una llamada que estabas esperando, y encima no la puedes devolver”, señala.

También ahora es difícil devolver esas llamadas, en 6 de cada 10 casos resulta imposible contactar con la empresa o persona que nos hizo la propuesta comercial.



Además, y según de la Peña, los continuos avances tecnológicos no solo permiten a las empresas llamarte con distintos números, sino que también lo pueden hacer desde cualquier rincón del mundo y con el prefijo de tu país: “Estas empresas llaman con centralitas que están ubicadas en España. Muchas veces te están llamando desde Uruguay por ejemplo, pero a ti te salta un número español porque realmente, aunque ellos están haciendo la llamada desde otro país, lo hacen a través de centralitas que son electrónicas”.



“A ti te entra una llamada con un prefijo de Estados Unidos, Uruguay, Marruecos o de países donde tú no tengas ningún vínculo y te va a parecer raro. Lo más normal es que no lo cojas. Tienen en cuenta todo esto y lo hacen de esta manera”, matiza el abogado.

Las compañías y empresas telefónicas cuentan con restricciones desde enero de este año para no llamar a deshoras. De esta forma, tienen prohibido hacerlo entre las 21:00 horas y las 09:00 horas, y también entre las 15:00 horas y las 16:00 horas. Pero aun así hay gente como Inés que ha seguido recibiéndolas y como otras personas en su misma situación ha decidido actuar para resolver el problema.

Hace poco entró en un concesionario porque estaba interesada en comprar un coche, y lo primero que le pidieron fue que apuntase su número de teléfono en una hoja. Desde entonces, las llamadas se convirtieron en una constante, pero ha sabido reaccionar a tiempo: “Es una pena que tengamos que recurrir a la Lista Robinson, que haya que llegar a ese extremo y que yo tenga que apuntarme en algún sitio para pedir que no me llamen. Ellos son los que se están saltando la legalidad, la verdad es que es surrealista”, comenta.



La solución más común



La lista robinson es una de las alternativas más seguras y fiables para acabar con el spam telefónico. Es un simple formulario que se puede rellenar online en poco tiempo y que una vez validado te blinda de recibir cualquier tipo de publicidad.

El problema de Inés no eran solo las llamadas del concesionario, sino que también las recibía de distintas compañías telefónicas. Tomó la decisión de apuntarse al no estar segura de quién pudo facilitar sus datos: “Supongo que yo firmaría que cedo mis datos a terceros en algún momento, no lo sé. Porque quién se lee esas cláusulas con esa letra tan pequeña. Yo creo que los usuarios estamos muy desprotegidos en España en general. Les da igual llamarte a la hora del trabajo, a las 3 de la tarde un sábado o a las 9 de la noche. A mí me han llegado a llamar a las 10 de la noche”, asegura.

Inés es consciente de que los teleoperadores están trabajando, pero no está de acuerdo con que no respeten la petición del usuario de no volver a recibir llamadas. Pese a que ha notado una mejoría por las restricciones horarias, su problema todavía no ha terminado: “Va un poco por épocas. Hubo días en los que en concreto una empresa de telefonía no paraba. Ahora sí que noto que es un poquito menos porque enseguida bloqueo el teléfono y corto la llamada”, resalta.

Como en su caso las empresas de telefonía son las más propensas a este tipo de llamadas, un 30 por ciento son comercializadoras de energía y el 15% corresponden al sector financiero, aseguradoras, asesoría legal y derivadas.



Otra vía de escape



Entonces, si hay tantas dificultades para contactar con un teleoperador y más aún para darse de baja de un servicio, sumado a que las empresas tienen todos los medios a su alcance para llamarte dentro del horario permitido, ¿qué podemos hacer?: “La solución sería poner una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos y poder aportar toda la documentación que se tenga disponible para demostrar que esto ha sido así”, apunta Carmen Aguilera, abogada de Grupo Ático34. La OCU pone de manifiesto en su estudio que en el 66% de las llamadas no se identifica el origen. Las razones van desde escuchar una locución avisando que el número no está en línea hasta no tener tono de llamada o señal de estar comunicando.